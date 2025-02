GATINEAU, QC, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Steven MacKinnon, député de Gatineau et ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail et leader du gouvernement à la Chambre des communes, au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, ainsi que M. Robert Bussière, député de Gatineau, au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant des appuis accordés à la Laiterie de l'Outaouais, une PME gatinoise.

Les représentants des médias sont aussi invités à participer à la visite de l'entreprise qui suivra la conférence de presse. Veuillez noter que la visite sera limitée à certaines zones de l'usine et que l'accès à l'ensemble des installations ne sera pas possible.

Date :

27 février 2025

Heure :

10 h

Endroit :

Gatineau

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 9 h, le jeudi 27 février 2025 : [email protected]. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la conférence de presse. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.

