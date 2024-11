/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant des investissements majeurs au port de Bécancour/

BÉCANCOUR, QC, le 15 nov. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, accompagnée du député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet zones d'innovation), M. Donald Martel, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant des investissements majeurs au port de Bécancour.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés de la présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, l'honorable Anita Anand, du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Saint-Maurice--Champlain, l'honorable François-Philippe Champagne, du président-directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, M. Donald Olivier, et de la mairesse de Bécancour, Mme Lucie Allard.

Date : Le 18 novembre 2024 Heure : 9 h 00 Endroit : Bécancour

Une occasion de prise d'images dans les installations portuaires sera offerte à la fin de la conférence de presse. Merci d'indiquer votre intérêt lors de votre inscription.

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront participer à l'événement.

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Source : Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Cell. : 450 204-5158, Courriel : [email protected]; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]