/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Cérémonie de remise des Prix du Québec 2024/

QUÉBEC, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre délégué à l'Économie et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, M. Christopher Skeete, invitent les représentantes et représentants des médias à la 47e cérémonie de remise des Prix du Québec.

Dix-sept personnes au parcours inspirant et aux accomplissements exceptionnels se verront attribuer la plus haute distinction accordée par le gouvernement du Québec dans les domaines de la culture et de la science.

Pour les prix culturels :

M. Denis Côté (prix Albert-Tessier), Mme Élise Turcotte (prix Athanase-David), M. Denis Gougeon (prix Denise-Filiatrault), M. Rémy Girard (prix Denise-Pelletier), M. Serge Filion (prix Ernest-Cormier), Mme Françoise Armand (prix Georges-Émile-Lapalme), M. Raymond Montpetit (prix Gérard-Morisset), M. François Cousineau (prix Guy-Mauffette), M. François Morelli (prix Paul-Émile-Borduas), Mme Aline Desjardins (prix René-Lévesque).

Pour les prix scientifiques :

Mme Sylvie Belleville (prix Armand-Frappier), M. Frantz Saintellemy (prix Innovation), M. Robert J. Vallerand (prix Léon-Gérin), Mme Myriam Denov (prix Marie-Andrée-Bertrand), M. René Doyon (prix Marie-Victorin), Mme Anne-Marie Mes-Masson (prix Wilder-Penfield), Mme Noémie-Manuelle Dorval Courchesne (prix Hubert-Reeves).

Date : Le mardi 29 octobre Heure : 16 h 30 Lieu : Musée national des beaux-arts de Québec

Consignes pour participer à l'événement : Pour assister à l'événement ou pour planifier des entrevues avec les personnes lauréates, les journalistes sont invités à communiquer avec les personnes suivantes : Prix scientifiques, Félicia Nicole, Conseillère en logistique événementielle, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 581 991-4152, [email protected]; Prix culturels, Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]