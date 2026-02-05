La Ville de Montréal annonce les lauréates et les lauréats des Grands prix 2025 de l'Opération patrimoine Montréal

MONTRÉAL, le 5 févr. 2026 /CNW/ - La Ville de Montréal a dévoilé les lauréates et les lauréats de l'Opération patrimoine Montréal 2025 lors d'une cérémonie le 5 février. Cette initiative de la Ville de Montréal, en partenariat avec Héritage Montréal et le gouvernement du Québec, vise à célébrer le patrimoine montréalais sous toutes ses formes et à sensibiliser la population à l'importance de le protéger.

Un jury de sept membres, présidé par Denis Boucher, président du Conseil du patrimoine de Montréal, a sélectionné les projets primés à la suite d'un appel de candidatures qui s'est déroulé du 18 avril au 13 juin 2025. Les projets devaient s'inscrire dans l'une des cinq catégories suivantes : Prendre soin, Redonner vie, Savoir-faire, Faire connaître et Agir ensemble.

Les Grands prix de l'Opération patrimoine soulignent la force de l'identité collective montréalaise et les façons de l'ancrer dans un présent bien vivant, afin de contribuer à la conservation du patrimoine dans une perspective porteuse d'avenir. Ce concours est ouvert à toutes les citoyennes et à tous les citoyens ainsi qu'aux organisations des arrondissements et des villes liées de l'agglomération de Montréal.

Prix Prendre soin 2025

Le jury salue un projet porteur de fierté, mené avec passion et engagement par Alexandre Saint-Jean et Félix Parent-Sirard, les propriétaires du 1810, rue Dézéry, qui se sont personnellement investis dans les travaux de restauration d'un bâtiment victorien construit en 1894. La façade, marquée par une mansarde reconstruite avec soin, a été jugée impressionnante. L'attention portée aux couleurs et aux détails architecturaux a été particulièrement appréciée. Le jury a également souligné la qualité de la restauration de la dépendance arrière, transformée en cuisine d'été et en lieu de rassemblement pour la communauté immédiate.

Prix Redonner vie 2025

Le projet d'aménagement extérieur de la Tour de Lévis, située au sommet du mont Boullé sur l'île Sainte-Hélène, a été apprécié pour sa capacité à redonner vie au site en lien avec ses usages et son intégration dans le paysage patrimonial. Dirigés par la Société du parc Jean-Drapeau, l'Atelier Parcelle et l'agence d'architecture Affleck de la Riva, les travaux de restauration de l'écosystème ont été salués, en plus du choix réfléchi des essences végétales et le respect de l'œuvre initiale. Le jury souligne aussi le défi que représente la gestion d'un site patrimonial d'envergure comme celui du parc Jean-Drapeau, et l'importance des décisions techniques prises pour préserver son caractère.

Mention Redonner vie 2025

Le projet de restauration des façades du bloc A de l'école secondaire Sophie-Barat, initié par le Centre de services scolaires de Montréal et Saia Barbarese Topouzanov architectes, reçoit une mention dans la catégorie « Redonner vie » pour l'intervention visant à sécuriser, à rénover et à préserver l'enveloppe extérieure, tout en respectant l'architecture d'origine.

Prix Savoir-faire 2025

Le jury tient à récompenser l'artiste ferblantier Pascal Grenier, fondateur de l'Atelier de ferblanterie MBR, pour son remarquable savoir-faire et l'ensemble de sa longue carrière, ainsi que son engagement dans la transmission des connaissances, notamment par l'animation d'ateliers au cégep du Vieux Montréal.

Prix Faire connaître 2025

Le jury remet le Grand prix « Faire connaître » à l'organisme PAAL Partageons le monde pour son projet Histoires NDG, un projet d'interprétation du patrimoine vivant du quartier Notre-Dame-de-Grâce. Présenté sous forme d'expositions extérieures et numériques, le projet met en valeur des lieux du quotidien, comme les écoles, les parcs et les églises à travers des cartes illustrées, des capsules historiques, des photographies et des témoignages de résidentes et résidents. Le projet vise à renforcer le sentiment d'appartenance et à encourager une reconnaissance collective appuyée par la valeur historique et sociale de ces espaces souvent banalisés.

Mention Faire connaître 2025

Le jury salue l'originalité et la qualité de la publication jeunesse La ville nous parle de l'autrice Marie-Dina Salvione, qui sensibilise les enfants au patrimoine de manière ludique et accessible. Le format est jugé innovant, ciblant un public rarement rejoint par les initiatives de diffusion du patrimoine.

Prix Agir ensemble 2025

Le grand prix Agir ensemble revient à l'organisme citoyen Allions-Nous, dont le projet Allions-nous dans la cour ! vise la réappropriation collective de l'ancienne école Allion, abandonnée depuis 2007 et située au cœur de LaSalle. Le projet de réappropriation citoyenne de l'ancienne école Allion souligne la mobilisation de la communauté pour planifier les activités estivales.

« Les Grands prix de l'Opération patrimoine témoignent de l'engagement citoyen et de la créativité de nos collectivités dans la mise en valeur de notre héritage. En parcourant Montréal, on mesure toute l'ampleur de sa richesse patrimoniale, qu'elle soit bâtie, paysagère, archéologique ou culturelle. Je tiens à féliciter les lauréates et les lauréats pour leur dévouement à préserver et à faire vivre, dans notre mémoire collective, ce patrimoine matériel et immatériel qui contribue à l'identité et à l'héritage remarquable de Montréal », a déclaré Andréanne Moreau, responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Héritage Montréal félicite les lauréats de cette Opération Patrimoine. Leur engagement, patient et passionné, est une véritable source d'optimisme qui devrait en inspirer bien d'autres. Leurs initiatives et leurs gestes posés avec soin sont autant de contributions à une action montréalaise de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine. Ils rappellent avec force que le patrimoine n'est pas figé dans le passé, mais qu'il continue, par l'action citoyenne, de vivre au cœur de nos quartiers. Bravo et merci », a ajouté Robert Girard, président de la Fondation Héritage Montréal.

Opération patrimoine Montréal

C'est en 2017 que la Ville lançait, en partenariat avec Héritage Montréal et le gouvernement du Québec, l'Opération patrimoine Montréal, en remplacement du concours Opération patrimoine architectural de Montréal, créé en 1991. L'Opération patrimoine Montréal récompense les citoyennes et les citoyens qui contribuent à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine, tant matériel qu'immatériel, tels les savoir-faire, la diffusion et les initiatives citoyennes.

L'Opération patrimoine Montréal est soutenue dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, financée conjointement par le ministère de la Culture et des Communications et la Ville. Héritage Montréal est un précieux partenaire d'Opération patrimoine Montréal depuis ses origines, en 1991.

De courtes vidéos présentant le travail des lauréates et des lauréats ainsi que des projets primés sont disponibles sur le site Opération patrimoine Montréal.

Le concours 2026 des Grands prix de l'Opération patrimoine Montréal sera lancé en avril sur le site Opération patrimoine Montréal.

