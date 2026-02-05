Important déficit de l'entretien des routes des dernières années - L'administration veut agir rapidement pour corriger l'état lamentable des routes

MONTRÉAL, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Le président du comité exécutif, M. Claude Pinard, accompagné du responsable de la propreté et des services à la population, Luis Miranda, ainsi que du responsable de la mobilité et des infrastructures, Alan DeSousa, a annoncé aujourd'hui une solution d'urgence afin de faire face à l'augmentation des nids-de-poule observée dans les rues de la métropole.

À la suite de deux appels d'offres publics où aucun soumissionnaire ne correspondait aux critères, la Ville déploie des mesures exceptionnelles pour intervenir rapidement dans la situation et répondre aux vrais besoins des citoyens.

Des mesures concrètes et immédiates

Pour répondre à cette situation d'urgence, l'administration :

octroiera dix contrats de gré à gré à trois entreprises privées afin de procéder au colmatage manuel sur le réseau artériel, le tout d'une valeur d'environ 471 000 $;

transférera aux arrondissements le solde des sommes prévues au budget de la ville-centre afin de bonifier leur enveloppe dédiée au colmatage de nids-de-poule, soit environ 2,5 M$.

Ces mesures d'urgence visent à accélérer les interventions sur le terrain et à assurer la sécurité de l'ensemble des usagères et usagers de la route le plus rapidement possible.

Un contexte climatique exigeant et des investissements à long terme

Les variations de température particulièrement intenses observées cet hiver sont propices à la formation de nids-de-poule. Consciente de ces défis, l'administration Martinez Ferrada a déposé un premier budget prévoyant un montant de 683,8 M$ au PDI 2026-2035 dans les programmes de planage-revêtement afin d'améliorer l'état des rues montréalaises.

311 et demande de réclamation

Les citoyennes et citoyens sont invités à signaler les nids-de-poule en appelant au 311 ou encore en utilisant l'application 311 Montréal, qui permet la prise de photo, la géolocalisation et un suivi de la demande.

Par ailleurs, pour présenter une demande de réclamation à la Ville, il est important que les citoyennes et les citoyens remplissent et transmettent le formulaire de réclamation dès que possible. Il s'agit de l'étape la plus importante, puisque, pour les dommages matériels, le délai de 15 jours commence lorsque l'événement survient. Les citoyennes et les citoyens recevront une réponse écrite dès que l'enquête sera terminée.

Citations :

« La situation actuelle exige des actions rapides. On fait face à l'un des hivers les plus difficiles pour l'état de nos rues depuis plusieurs années, d'autant plus avec les épisodes répétés de gel et de dégel. Avec l'octroi des 10 contrats de gré à gré et le transfert aux arrondissements, on a décidé d'agir concrètement pour les citoyens de tous les quartiers. En parallèle, les investissements prévus dans notre PDI démontrent clairement qu'on travaille sur le long terme », a déclaré le président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Claude Pinard.

« Remettre le service aux citoyens au cœur de nos priorités, c'est exactement ce qu'on fait. On entend et on comprend la frustration des Montréalaises et des Montréalais, et elle est légitime. Avec cette annonce, on pose des gestes concrets pour offrir un service à la hauteur des attentes des citoyens dès maintenant, et pour les années à venir, en donnant aux arrondissements les moyens d'agir et en mobilisant toute la Ville pour répondre rapidement aux besoins de la population », a ajouté Luis Miranda, responsable de la propreté et du service aux citoyens.

« Les nids-de-poule touchent l'ensemble des usagères et usagers de la route, qu'il s'agisse des automobilistes, des cyclistes ou des piétons. Avec ce plan d'urgence, on déploie tous les moyens nécessaires pour assurer une mobilité fluide, efficace et sécuritaire. On invite aussi les Montréalaises et les Montréalais à faire preuve de prudence dans les prochaines semaines », a indiqué Alan DeSousa, responsable de la mobilité et des infrastructures.

Annexe

Liste de transferts alloués aux arrondissements

Arrondissements Montants Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce 250 000 $ Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 250 000 $ Rosemont-La Petite-Patrie 250 000 $ Saint-Laurent 250 000 $ Ville-Marie 250 000 $ Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 250 000 $



Ahuntsic-Cartierville 125 000 $ Le Plateau-Mont-Royal 125 000 $



Anjou 75 000 $ Lachine 75 000 $ LaSalle 75 000 $ Le Sud-Ouest 75 000 $ Pierrefonds-Roxboro 75 000 $ Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 75 000 $ Verdun 75 000 $



L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève 50 000 $ Outremont 50 000 $

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Attachée de presse du comité exécutif, 438 308-6893, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]