/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : Annonce importante concernant un partenariat novateur en habitation/

GRANBY, QC, le 27 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Granby et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une annonce importante découlant d'un partenariat novateur en habitation.

L'activité se déroulera le 28 août 2025, en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du député de Brome-Missisquoi, M. Louis Villeneuve et de la mairesse de Granby, Mme Julie Bourdon.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence

DATE : 28 août 2025 HEURE : 9 h ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

