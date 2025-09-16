/R E P R I S E - INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE D'UN PROJET D'HABITATION ABORDABLE À SALABERRY-DE-VALLEYFIELD/
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre responsable de l'Habitation
16 sept, 2025, 07:00 ET
QUÉBEC, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur la construction d'un immeuble de logements abordables, projet issu d'un partenariat novateur.
L'activité se déroulera le 16 septembre, en présence de :
- M. Claude Reid, whip adjoint du gouvernement et député de Beauharnois;
- M. Miguel Lemieux, maire de Salaberry-de-Valleyfield;
- Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;
- Mme Sena Koffi, directrice générale de l'Office municipal d'habitation de Salaberry-de-Valleyfield.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 16 septembre, 8 h.
|
DATE : 16 septembre
HEURE : 10 h
ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.
SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation
Source : Méganne Joyal, Attachée politique de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]
