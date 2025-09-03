/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE D'UN PROJET D'HABITATION À VICTORIAVILLE/

VICTORIAVILLE, QC, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Victoriaville et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur la construction d'un immeuble de logements abordables, projet issu d'un partenariat novateur.

L'activité se déroulera le 3 septembre, en présence de M. Sébastien Scheeberger, député de Drummond-Bois-Francs, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du maire de Victoriaville, M. Antoine Tardif, de la présidente-directrice générale de Mission Unitaînés, Mme Caroline Sauriol, du président d'Innov Habitat Victo ainsi que du directeur général de l'organisme, M. Patrick Paulin et M. Sébastien Brière.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 3 septembre, 8 h.

DATE : 3 septembre HEURE : 11 h ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

