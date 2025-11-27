/R E P R I S E -- Convocation aux médias - La FTQ et le SFPQ manifestent contre les mesures d'austérités et autoritaires de la CAQ/

QUÉBEC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Des centaines de membres de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) sont attendus aux abords de l'Assemblée nationale ce jeudi midi.

« Ce gouvernement est franchement indécent. Le projet de loi 3 qui, hypocritement parle de transparence syndicale est une attaque contre les travailleurs et travailleuses du Québec et aux organisations qui les représentent. Alors qu'il y a une crise de l'itinérance, crise du logement, crise en santé et crise de l'inflation, la CAQ se cherche des boucs émissaires pour tenter de justifier son incompétence. Incroyable, pour François Legault s'il y a pénurie de logement c'est à cause des personnes immigrantes, c'est indécent. Le projet de loi 3 doit être retiré », déclare la présidente de la FTQ Magali Picard.

« La CAQ nous a refusé, au SFPQ, le droit de s'exprimer en commission parlementaire sur une loi qui touche nos membres et l'action syndicale. C'est un non‑sens! C'est un gouvernement borné qui coupe à tout vent sans se soucier des impacts sur les services à la population. Chaque suppression de poste entraîne des conséquences bien concrètes: des délais qui s'allongent, un accès réduit aux services et une véritable détérioration de la qualité de vie des Québécoises et des Québécois. Les appels sans réponse s'accumulent, les dossiers stagnent. La population mérite mieux que les politiques d'austérité d'un gouvernement méprisant qui multiplie les lois adoptées sous bâillon », indique Christian Daigle, président général du SFPQ.

La FTQ et le SFPQ profiteront de l'occasion pour inviter les citoyennes et les citoyens à manifester tous ensemble, ce samedi 29 novembre à Montréal, afin de descendre dans la rue pour le Québec.

Manifestation et point de presse

Date : Le jeudi 27 novembre

Heure : 12 h 00 à 13 h 00

Lieu : Devant l'Assemblée nationale à Québec

