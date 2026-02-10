Réactivation du Programme de l'expérience québécoise - Réaction de la FTQ

MONTRÉAL, le 10 févr. 2026 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) salue le virage des personnes candidates de la CAQ dans la course à la succession de Francois Legault qui annoncent une clause de droits acquis pour les travailleurs et étudiants étrangers du Programme de l'expérience québécoise (PEQ).

« Comme la personne qui sera élue par les membres de la CAQ sera premier ministre ou première ministre, la FTQ demande à Québec d'annoncer dès maintenant la réactivation complète du programme (PEQ) pour mettre fin à l'incertitude et aux menaces d'expulsion qui hantent celles et ceux qui ont cru à la parole du gouvernement lorsque le programme a été lancé », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

« Il est impératif de corriger la réputation du Québec sur la scène internationale, réputation gravement entachée par la promesse brisée du gouvernement dans tout ce dossier qui est un véritable gâchis. Le Québec est, et doit demeurer, une terre d'accueil pour les personnes qui souhaitent vivre chez nous, se bâtir une nouvelle vie tout en s'intégrant à la société québécoise, peu importe d'où elles viennent », conclut la présidente de la FTQ, Magali Picard

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]