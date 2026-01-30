Point de presse du ministre de l'Immigration - RIEN DE RASSURANT

MONTRÉAL, le 30 janv. 2026 /CNW/ - « Ce n'est que de la poudre aux yeux ! », affirme la présidente de la CSN, Caroline Senneville, en réaction au point de presse du ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, concernant le PSTQ, programme qui remplace le PEQ.

« Le ministre est simplement venu nous expliquer comment fonctionne son nouveau programme. Mais il n'écoute en rien les appels que lui fait la société civile depuis des mois. Nous voulons une clause de droit acquis pour les travailleuses et travailleurs immigrants en ce moment sur notre territoire. Nous avons besoin d'eux! On est allé les chercher avec des promesses de résidence permanente, et là, on va les expulser parce que le gouvernement de la CAQ a décidé arbitrairement que 29 000 était un nombre raisonnable d'immigrants ? », se demande Caroline Senneville.

Le gouvernement du Québec maintient son cap de 29 000 admissions sans voir les besoins du terrain. Le PSTQ a des critères de sélection beaucoup plus restrictifs qu'avait le PEQ. Résultat : une immense majorité des candidatures du PEQ n'est plus admissible à la résidence permanente.

Lors de la période de questions, le ministre a été questionné quant à la sortie de la CSN hier. « La réponse du ministre se veut une belle ouverture, mais nous sommes loin de la coupe aux lèvres. Il faut quand même que les professeur-es étrangers accumulent des points (âge, études au Québec, vivre en région, niveau de français, etc.). Ils doivent ensuite satisfaire aux critères du volet 4 (Talents d'exception), dont l'envoi d'une lettre de recommandation des partenaires du ministère confirmant qu'ils sont effectivement des talents exceptionnels. Tout ça pour espérer obtenir une invitation dans les prochaines rondes », déclare la présidente de la CSN.

