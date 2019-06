/R E P R I S E -- Avis aux médias - Trois nouvelles initiatives pour appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme au pays/

Mme Mona Fortier, députée d'Ottawa−Vanier, annonce l'octroi de fonds pour trois initiatives à l'appui du bilinguisme et des services en français dans les communautés francophones en situation minoritaire

OTTAWA, le 26 juin 2019 /CNW/ - Mme Mona Fortier, députée d'Ottawa−Vanier, sera au collège La Cité jeudi pour annoncer trois nouvelles initiatives visant à appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire et à promouvoir le bilinguisme au pays.

Elle fera cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie; de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social; et de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 27 juin 2019

HEURE :

13 h

LIEU :

La Cité (salle Excentricité)

801, promenade de l'Aviation

Ottawa (Ontario)

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Jérémy Ghio, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, jeremy.ghio@canada.ca; Valérie Glazer, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 819-654-5546; Thierry Bélair, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, pch.media-media.pch@canada.ca; Carole Breton, Directrice des communications, Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, 613-244-7837, poste 105, Cell : 613-222-6076, cbreton@acufc.ca

