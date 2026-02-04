MISE À JOUR - AVIS AUX MÉDIAS - Suppression du programme de l'expérience québécoise (PEQ) - Grandes manifestations ce samedi dans huit villes au Québec

Veuillez noter que la manifestation qui devait avoir lieu à Rouyn-Noranda est annulée.

MONTRÉAL, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Suite aux refus répétés de Jean-François Roberge, Ministre de l'immigration de la francisation et de l'intégration, d'accorder une clause de droit acquis suivant la suppression du Programme de l'Expérience Québécoise (PEQ), l'organisme de défense des droits des personnes immigrantes Le Québec c'est nous aussi (LQCNA), avec le soutien de la CSN, de la FTQ et de la CSQ, organise plusieurs manifestations ce samedi à travers le Québec afin de sensibiliser la population aux impacts de ces mesures ainsi que pour demander au gouvernement une clause de droit acquis.

À cette occasion, LQCNA convie les médias à couvrir les manifestations. Plusieurs personnes immigrantes directement impactées et leurs alliés seront disponibles pour répondre aux questions et entrevues.



AIDE-MÉMOIRE Quoi : Manifestation contre la suppression du Programme de

l'Expérience Québécoise (PEQ) Quand : Samedi 7 février 2026, 14h00

Montréal

Ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration

1200 boulevard Saint-Laurent,

Contact: 438 365 5787 (Florence Bollet Michel) Québec

Assemblée Nationale du Québec

Fontaine de Tourny

Contact: 514 430-5826 (Samira Rasennadja) Trois-Rivières

Hôtel de Ville de Trois-Rivières

Contact: 873 664 6568 (Fanny Pinto Reis) Sherbrooke

Marché de la gare

Contact: 581 447 5214 (Sabrina Kouider) Chicoutimi

Place du Citoyen

Contact: 581 447 5214 (Katleen Rubinel) Gatineau

Parc Fontaine

120, rue Charlevoix

Contact: 819 360 5717 (Alfonso Ibarra Ramirez) Rimouski

Parc de la gare

Contact: 418 896 7230 (Patrick Landry) Rouyn-Noranda

Campus de l'UQAT

Contact: 8195924159 (Chaimae Laghrifi)

Groupe organisateur

Le Québec c'est nous aussi

Renseignements : Florence Bollet Michel : 438 365 5787, [email protected]