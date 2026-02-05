70e Congrès de la CSN-Construction - Des orientations fortes pour le prochain mandat

MONTRÉAL, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Sous le thème L'union fait la suite, le 70e Congrès de la CSN-Construction s'est tenu du 3 au 5 février 2026 à Montréal. Les délégué-es présents ont adopté les propositions qui guideront le travail du nouveau comité exécutif pour le prochain mandat.

« La formation et la santé et sécurité du travail feront partie de nos priorités afin de nous projeter vers un mandat fort. Nous refusons le discours gouvernemental qui cherche à dérèglementer certains aspects de l'industrie sous prétexte d'accroître la productivité, au détriment de la santé et de la sécurité de nos membres. À la CSN-Construction, nous sommes convaincus que la productivité passe d'abord et avant tout par la formation, dans son ensemble, mais aussi par le renforcement de la solidarité, de l'implication et de la conscientisation, afin de mener à une mobilisation forte et de rehausser les conditions de l'ensemble des travailleuses et des travailleurs », a affirmé le nouveau président, Félix Ferland.

À la suite de débats et d'échanges tenus en plénière et en ateliers, les membres ont défini plusieurs orientations qui guideront l'action de l'organisation pour les quatre prochaines années. Parmi les enjeux abordés figurent notamment la santé et la sécurité du travail, la reconnaissance des occupations spécialisées - dont celle d'arpenteur - à titre de métiers, ainsi que la prochaine ronde de négociation en vue du renouvellement des conventions collectives. Les congressistes ont également eu l'occasion de se prononcer sur les états financiers de l'organisation ainsi que sur les prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier.

À la suite d'élections tenues à suffrage universel, les membres de la CSN-Construction ont élu leur comité exécutif ainsi que leurs directions d'associations provinciales de métiers et d'occupations. Le nouveau comité exécutif est composé de Félix Ferland, nouvellement élu à la présidence, de Jennie-Claude Lafontaine Morin, réélue au poste de secrétaire-trésorière, et de Richard Galarneau, réélu à la vice-présidence.

Les délégué-es, les élu-es et les salarié-es de la CSN ont quant à eux tenu à rendre un vibrant hommage et à souhaiter une bonne retraite à Pierre Brassard, président sortant, ainsi qu'à Jean-Louis Simard, vice-président sortant de la CSN-Construction.

À propos

Depuis plus d'un siècle, la CSN-Construction défend les droits des travailleuses et des travailleurs de la construction, de tous les métiers et de toutes les occupations. Elle les informe et les soutient sur les chantiers comme dans leurs démarches. Présente et engagée partout au Québec, la CSN-Construction représente environ 15 000 travailleuses et travailleurs de l'industrie.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Julie Lampron-Lemire, Conseillère en communication, 514 966-0710, [email protected]