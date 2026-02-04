Avis aux médias - Fonderie Horne : la CSN demande des comptes en direct du local syndical de Rouyn-Noranda

ROUYN-NORANDA, QC, le 4 févr. 2026 /CNW/ - La CSN organise une conférence de presse à Rouyn-Noranda, demain 5 février à 14 h, pour faire le point sur la situation de la Fonderie Horne et tenter de sécuriser les emplois pendant qu'il est encore temps.

Quand : Jeudi 5 février à 14 h

Où : 243 A, avenue Murdoch, Rouyn-Noranda, dans le local syndical.

Qui : Caroline Senneville, présidente de la CSN

Shawn Smith, président du Syndicat des travailleurs de la Mine Noranda-CSN

Kevin Gagnon, président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN)

Félix-Antoine Lafleur, président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec-CSN.

Quoi : Mise à jour des développements dans ce dossier chaud et plaidoyer pour que le gouvernement trouve un terrain d'entente acceptable avec Glencore.

À propos

Le Syndicat des travailleurs de la Mine Noranda (STMN-CSN) compte environ 400 membres et est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN), laquelle rassemble plus de 25 000 travailleuses et travailleurs réunis dans plus de 320 syndicats à travers toutes les régions du Québec. La CSN compte 330 000 membres répartis dans 2 000 syndicats, 8 fédérations et 13 conseils centraux, dont le Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec-CSN. La CSN œuvre pour une société solidaire, démocratique, équitable et durable.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Thierry Larivière, 514-966-4380, [email protected]