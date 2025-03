GATINEAU, QC, le 4 mars 2025 /CNW/ - La ministre fédérale des Aînés, Joanne Thompson, et la ministre responsable de l'égalité des femmes et des aînés du Nouveau Brunswick, Lyne Chantal Boudreau, prononceront une allocution à Moncton, au Nouveau Brunswick, à titre de co‑présidents de la rencontre des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des aînés.

Un point de presse suivra l'annonce.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le mercredi 5 mars 2025 HEURE : 11 h 45 (HNA) LIEU : Crowne Plaza Moncton Downtown

salle de bal

1005 Main Street,

Moncton (New Brunswick)

Les représentants des médias qui souhaitent assister doivent s'inscrire par courriel à [email protected] en indiquant leur nom et leur bureau de presse avant 10 h 45 (HNA) le mercredi 5 mars 2025. Veuillez indiquer si vous participerez en personne ou virtuellement. Les personnes inscrites recevront le lien Zoom.

Directives pour participer en personne :

vous devez arriver de 20 à 30 minutes avant l'annonce;

Directives pour participer en virtuel :

vous devez vous connecter 20 minutes avant l'annonce;

afin d'assurer une qualité optimale du son pour l'interprétation simultanée, nous invitons les journalistes à utiliser un microphone (écouteurs/casque d'écoute) ou, si possible, une ligne reliée au réseau terrestre, et à éviter d'utiliser le haut-parleur en attendant de poser des questions.

Accessibilité :

L'ensemble de l'immeuble est accessible.

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

RENSEIGNEMENTS (médias seulement) : Olivia Batten, Directrice des communications, Cabinet de la ministre des Aînés, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Judy Winter, Agente des communications, Ministère du Développement social du New Brunswick, 506-230-3758, [email protected]