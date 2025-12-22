Négociations pour le renouvellement des ententes collectives dans les secteurs public et parapublic - Québec annonce une entente de principe avec l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec

QUÉBEC, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des ententes collectives dans les secteurs public et parapublic, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, et la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et ministre responsable des Services sociaux, Mme Sonia Bélanger, annoncent une entente de principe avec l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (A.P.E.S.).

D'une durée de cinq ans (2023-2028), cette entente vise près de 2 000 pharmaciens qui travaillent dans les établissements de Santé Québec. L'entente permettra d'améliorer l'accès aux soins et services pharmaceutiques, d'assurer la couverture des besoins de la population dans toutes les régions du Québec, d'améliorer les conditions de travail des pharmaciens et d'attirer davantage la relève.

Comme dans toutes négociations, les détails demeureront confidentiels jusqu'à ce que les membres se soient prononcés sur le contenu de l'entente.

