Le Québec se dote d'une vision forte pour sa souveraineté numérique

GATINEAU, QC, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a présenté aujourd'hui sa vision pour accroître la souveraineté numérique et a annoncé la mise en œuvre d'un premier levier concret pour soutenir cette vision. Invité par la chambre de commerce de Gatineau, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Gilles Bélanger, a dévoilé les grandes lignes de l'Énoncé de politique de souveraineté numérique et d'approvisionnement en technologie de l'information (ci-après l'Énoncé), une prise de position stratégique visant à renforcer l'autonomie numérique de l'État tout en maximisant les retombées économiques de ses investissements en technologies de l'information (TI).

Dans un contexte mondial marqué par une transformation numérique accélérée et une dépendance croissante envers des fournisseurs technologiques étrangers, le Québec pose un jalon déterminant pour exercer un contrôle accru sur ses infrastructures, ses données, ses logiciels et ses capacités d'innovation.

Accroître la souveraineté numérique du Québec

L'Énoncé présente un ensemble d'orientations qui guideront l'action de l'État afin d'assurer une sécurité, une autonomie et une résilience accrues dans un environnement numérique de plus en plus stratégique. Ces orientations incluent notamment :

Une plus grande place à l'hébergement des données au Québec, notamment par le Nuage gouvernemental du Québec (NGQ) et les centres de traitement informatique situés en sol québécois ou canadien, assurant que le Québec ait le plein contrôle des données sensibles des Québécois et des Québécoises.

et les centres de traitement informatique situés en sol québécois ou canadien, assurant que le Québec ait le plein contrôle des données sensibles des Québécois et des Québécoises. La création de centres de données souverains , tirant avantage des atouts stratégiques du Québec, dont son électricité propre et abondante, son expertise en intelligence artificielle et son écosystème technologique en croissance.

, tirant avantage des atouts stratégiques du Québec, dont son électricité propre et abondante, son expertise en intelligence artificielle et son écosystème technologique en croissance. La promotion accrue du logiciel libre et du développement de solutions sur mesure, afin de réduire la dépendance technologique et renforcer l'autonomie de l'écosystème numérique.

et du développement de solutions sur mesure, afin de réduire la dépendance technologique et renforcer l'autonomie de l'écosystème numérique. Le renforcement du développement applicatif sur une infrastructure technologique partagée et souveraine, pour maximiser la cohérence, la sécurité et l'efficacité du développement des solutions numériques au sein de l'administration publique.

pour maximiser la cohérence, la sécurité et l'efficacité du développement des solutions numériques au sein de l'administration publique. L'inspiration des meilleures pratiques internationales en matière de gouvernance numérique et de cybersécurité, tout en tenant compte des besoins propres au Québec.

Maximiser les retombées économiques des investissements de l'État en TI

L'Énoncé propose également un deuxième objectif, soit de maximiser l'impact économique des investissements gouvernementaux en TI. Pour y arriver, le gouvernement souhaite :

L'utilisation stratégique de s mécanismes contractuels en vigueur afin de favoriser les solutions alignées aux intérêts du Québec et de renforcer la saine compétitivité locale.

en vigueur afin de favoriser les solutions alignées aux intérêts du Québec et de renforcer la saine compétitivité locale. Le développement d'une expertise numérique québécoise forte , notamment par des investissements en formation, en innovation et en partenariats avec l'industrie.

, notamment par des investissements en formation, en innovation et en partenariats avec l'industrie. La protection des investissements majeurs en TI, y compris ceux provenant d'entreprises étrangères contribuant à l'économie du Québec et qui emploient des Québécois et des Canadiens, afin de soutenir un écosystème technologique dynamique et résilient.

Une mise en œuvre progressive

Le gouvernement a déjà posé des gestes concrets pour renforcer la souveraineté numérique et continue d'assumer pleinement les responsabilités qui lui incombent. L'Énoncé dévoilé vient consolider cette démarche en établissant un cadre pour orienter, coordonner et aligner l'action de l'ensemble des acteurs concernés autour de huit orientations structurantes.

Fidèle à cette approche, le gouvernement pose un premier geste, découlant de l'une des orientations de l'Énoncé, soit l'adoption d'un décret autorisant le MCN à conclure un maximum de 40 contrats selon des conditions différentes de celles applicables en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics. Concrètement, cela signifie que certains contrats pour l'acquisition de matériel et de logiciels informatiques seront réservés à des entreprises situées sur le territoire du Québec ou du Canada, afin d'assurer que les données gouvernementales soient protégées, à l'instar des pratiques adoptées par plusieurs autres États.

Citation :

« De nos jours, les géants technologiques possèdent un ascendant crucial sur nos données sensibles, nos communications et nos infrastructures. Nos données sont notre culture, nos valeurs, notre économie et notre sécurité. Il est temps de se distancer de cette emprise croissante. En privilégiant une souveraineté numérique basée sur le travail de nos entreprises locales et de nos TI, on s'assure de protéger nos données en construisant une frontière numérique face aux menaces d'aujourd'hui et de demain. En choisissant la voie de la souveraineté numérique, on choisit la sécurité des Québécoises et des Québécois. »

Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Faits saillants :

Cette annonce constitue la mise en application de nouvelles dispositions introduites par la sanction, en octobre dernier, de la Loi concernant l'identité numérique nationale et modifiant d'autres dispositions. Celle-ci attribue au ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) la responsabilité de développer un ensemble de moyens visant à renforcer la souveraineté numérique de l'État, en particulier pour la gestion des données numériques gouvernementales sensibles.

Source : Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique