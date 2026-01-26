Réhabilitation du chemin de fer Québec Central entre Lévis et Thetford Mines - Le gouvernement annonce la fin des travaux entre Scott et Vallée-Jonction

VALLÉE-JONCTION, QC, le 26 janv. 2026 /CNW/ - La réhabilitation du chemin de fer Québec Central est maintenant terminée sur l'ensemble du tronçon entre Scott et Vallée-Jonction, permettant ainsi le retour du train dans le secteur. Ce segment de 18 km est relié à celui déjà en service entre Lévis et Scott. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, est heureux d'en faire l'annonce aujourd'hui.

Les travaux liés au tronçon entre Lévis et Vallée-Jonction représentent un investissement de 106,3 M$ du gouvernement du Québec en vue du développement économique de la région.

La réhabilitation de ce tronçon a nécessité, notamment, le remplacement de plusieurs ponceaux, la réfection de passages à niveau, le remplacement des rails et des traverses, l'ajout de ballast (gravier sous les rails) et le nivellement de la voie ferrée.

Citations

« Nous sommes fiers de souligner la fin des travaux sur l'ensemble du tronçon entre Scott et Vallée-Jonction. Cela permettra le retour du transport de marchandises dans cette partie de la Chaudière-Appalaches. Notre gouvernement poursuit maintenant les travaux pour terminer les deux tronçons restants, entre Vallée-Jonction et Thetford Mines. Merci à toutes les équipes du Ministère qui permettent de faire de ce projet une réalité! »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Voilà une autre étape qui a été terminée dans la réhabilitation du transport ferroviaire dans notre région. De plus, je suis heureux de constater que de nombreuses entreprises et travailleurs de Beauce-Nord et de Chaudière-Appalaches ont participé à la réalisation de ce tronçon et sont aussi à l'œuvre sur les suivants. C'est bon pour notre économie locale aujourd'hui, et ce le sera encore plus dans les années à venir. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

Faits saillants

Le projet de réhabilitation du chemin de fer Québec Central représente un investissement de plus de 500 M$.

D'une longueur de 109 km entre Lévis et Thetford Mines, le chemin de fer a été scindé en quatre tronçons :

Lévis à Scott - En exploitation depuis décembre 2020;

Scott à Vallée-Jonction - En exploitation à compter des prochaines semaines;

Une partie du tronçon, entre Scott et Sainte-Marie, est en exploitation depuis 2022.

Vallée-Jonction à Tring-Jonction - En réalisation.

Tring-Jonction à Thetford Mines - En réalisation.

Les travaux se poursuivent pour terminer la partie restante du projet, entre Vallée-Jonction et Thetford Mines (tronçons 3 et 4). L'essentiel de la construction de tous les ponts s'étant terminé en 2025, les opérations sur la voie ferrée ont déjà commencé. Elles consistent principalement à remplacer les rails et les traverses, ainsi qu'à reprofiler la voie.

Avec le retour imminent du train sur l'ensemble du tronçon entre Scott et Vallée-Jonction, le gouvernement rappelle l'importance d'être prudent aux abords des voies ferrées, que ce soit lors de déplacements à pied, à vélo, en voiture ou en véhicule hors route.

Des marches à blanc (passages de trains vides) seront effectuées dans les prochaines semaines afin de tester le matériel et de préparer la population au retour du train.

Chemin de fer Sartigan est responsable de l'exploitation du réseau et de son entretien.

Liens connexes

Projet de réhabilitation du chemin de fer Québec Central entre Lévis et Thetford Mines | Gouvernement du Québec

Sécurité du réseau ferroviaire

SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Sources : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]