Restauration du pont Prud'homme à Brébeuf : le gouvernement souligne le lancement de l'appel d'offres

SAINT-JÉRÔME, QC, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Une nouvelle étape a été franchie dans le dossier du pont Prud'homme, à Brébeuf. L'appel d'offres pour la réalisation des travaux de restauration de ce pont couvert, l'un des derniers dans les Laurentides, a été publié cette semaine, annoncent le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, et le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe.

Construit en 1918 afin de relier les municipalités de Brébeuf et de Mont-Tremblant, le pont Prud'homme est un immeuble patrimonial cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Cet aspect patrimonial s'explique par ses valeurs architecturale et historique.

Le projet de restauration inclut la reconstruction des culées, le remplacement du tablier en bois, l'ajout de trottoirs, ainsi que le remplacement de certains éléments de la toiture. De plus, l'ouvrage sera repeint de la même couleur, soit en rouge, comme l'ont décidé conjointement la Municipalité de Brébeuf et le comité SOS Pont Prud'homme.

Les travaux qui s'amorceront en 2026 permettront de rétablir la circulation des piétons, des cyclistes et des véhicules de moins de cinq tonnes sur ce pont, en plus d'assurer sa pérennité.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui est un geste concret de notre gouvernement pour la préservation du pont Prud'homme. Il s'agit d'une infrastructure emblématique pour la population, qui pourra servir encore pendant plusieurs autres décennies. En préservant ce lien entre les deux rives, nous permettrons à nouveau aux usagers de traverser en toute sécurité la rivière du Diable. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le pont Prud'homme, un ouvrage représentatif du savoir-faire québécois, caractérisé par sa structure de bois, sa travée unique de 44 m, est l'un des derniers ponts couverts de type Town dans les Laurentides. Avec les travaux de restauration, nous veillons avant toute chose à préserver ses caractéristiques patrimoniales. Alors qu'il représente d'abord le besoin d'unir les rives, la communauté locale en a fait un lieu pour réunir les gens. D'ailleurs, c'est cet élan populaire qui a permis de préserver cette structure et d'inciter toutes les générations à l'entretenir. Comme je le rappelle souvent, le patrimoine est une responsabilité partagée, et nous en sommes collectivement les gardiens! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« En plus d'être un bijou patrimonial, le pont Prud'homme est emblématique, car il est empreint de notre histoire locale et régionale, et nous en sommes toutes et tous très fiers. Ce pont couvert signifie beaucoup pour les citoyens de la région de Mont-Tremblant, des Laurentides et même de tout le Québec. Pour les agriculteurs, les visiteurs, les touristes, les cyclistes, les motoneigistes, les automobilistes et les protecteurs du patrimoine, le pont Prud'homme est nécessaire et constitue un atout pour l'économie locale et l'histoire québécoise. C'est pourquoi l'annonce d'aujourd'hui était tant attendue. Je tiens à saluer toute la communauté qui s'est mobilisée et n'a jamais ménagé ses efforts pour faire en sorte que ce pont soit restauré et utilisé de nouveau. Je remercie également tous mes collègues ministres et leurs équipes qui ont appuyé ce projet malgré les embûches, ainsi que la Direction générale des Laurentides-Lanaudière du ministère des Transports et de la Mobilité durable. En route vers une réfection en 2026! »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

Faits saillants

Les travaux seront répartis sur deux ans, en raison de leur complexité et des restrictions environnementales.

La structure est fermée de manière préventive depuis 2019, notamment en raison des crues importantes dans le secteur. Des interventions ont néanmoins eu lieu en 2022 afin de stabiliser et de solidifier le pont, d'ici les travaux de restauration, par l'ajout d'un système de renforts en acier.

