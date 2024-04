/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Marche du 1er mai - Journée internationale des travailleuses et des travailleurs : Uni∙es pour que nos voix portent/

MONTRÉAL, le 29 avril 2024 /CNW/ - La Coalition du 1er mai invite les représentantes et représentants des médias à la marche annuelle du 1er mai. Des milliers de personnes se rassembleront dans les rues de Montréal à l'occasion de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs. Cette année, l'événement organisé par la Coalition du 1er mai se déroule sous le thème : Uni∙es pour que nos voix portent. Le rassemblement est prévu à 17 h 30 au parc François-Perrault, près de la station de métro Saint-Michel. Pour la Coalition, la mobilisation des derniers mois des travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic a permis de réaliser des avancées significatives en termes de défense des droits et d'amélioration des conditions de travail et d'emploi. Cependant, beaucoup de travail reste à faire et il est essentiel de continuer d'unir nos voix pour faire face aux défis qui touchent l'ensemble des travailleuses et travailleurs et, plus largement, la société québécoise.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Marche du 1er mai : Journée internationale des travailleuses et des travailleurs



Date : 1er mai 2024



Heure : 17 h 30



Où : Parc François-Perrault, station de métro Saint-Michel



Qui : Les porte-paroles de la Coalition du 1er mai : Ariane Beauchemin Pepin, de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), et Vincent Chevarie, de l'organisme Au bas de l'échelle

La Coalition du 1er mai est un regroupement d'organisations syndicales et communautaires, ainsi que de groupes de la société civile, qui s'unissent pour organiser, chaque année, la traditionnelle marche du 1er mai pour souligner la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs.

Elle regroupe l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), l'organisme Au bas de l'échelle, la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI), le Conseil central du Montréal métropolitain - CSN, le Conseil régional FTQ Montréal métropolitain (CRFTQMM), la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), le Front de défense des non-syndiqué.e.s (FDNS), le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), le Mouvement action chômage (MAC), la Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire de Montréal (TROVEP), l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM) et l'Union étudiante du Québec (UEQ).

