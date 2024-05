ST. JOHN'S, NL, le 17 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre du Travail et des Aînés, au nom de l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, et l'honorable Tom Osborne, ministre de la Santé et des Services communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador, feront une annonce importante sur les soins de santé.

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Date

21 mai 2024

Heure

11 h 30 (heure de Terre-Neuve)

Lieu

Bishops Gardens Seniors Living

190 Pennywell Road

St. John's (T.-N.-L.) A1C 2L6

Le port du masque est encouragé sur place.

Les médias peuvent également participer par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/62465953297

Code d'accès : 249670

SOURCE Gouvernement du Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Christopher Aoun, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 613-291-4176, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]