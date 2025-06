OTTAWA, ON, le 27 juin 2025 /CNW/ -

Résumé

Produit : Glucomètres non homologués, parfois désignés sous le nom lecteurs de glycémie ou glucomètres non invasifs.

Glucomètres non homologués, parfois désignés sous le nom lecteurs de glycémie ou glucomètres non invasifs. Problème : Produits de santé -- Produit non homologué; Instruments médicaux -- Résultats de test ou de mesure inexacts

Produits de santé -- Produit non homologué; Instruments médicaux -- Résultats de test ou de mesure inexacts Ce qu'il faut faire : N'utilisez pas de glucomètres non homologués par Santé Canada . Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé un glucomètre non homologué et que cela vous préoccupe. Seuls les appareils figurant sur la Liste des instruments médicaux homologués de Santé Canada devraient être utilisés.

Problème

Santé Canada avertit les personnes atteintes de diabète ainsi que leurs aidants que de nombreux glucomètres non homologués sont vendus sur les réseaux sociaux et dans des boutiques en ligne.

Les produits non homologués n'ont pas été testés pour leur innocuité et leur efficacité et pourraient présenter des risques graves pour la santé des consommateurs, car ils risquent de fournir des mesures glycémiques inexactes ou ne pas émettre d'alerte en temps opportun. Ces défaillances pourraient entrainer des erreurs dans la gestion du diabète, notamment :

une dose d'insuline insuffisante, susceptible d'entrainer une glycémie élevée (hyperglycémie) ;

une dose d'insuline excessive, susceptible d'entrainer une glycémie faible (hypoglycémie) ;

l'absence de traitement en cas d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie

Ces défaillances pourraient entrainer des conséquences graves qui exigeraient des soins médicaux, telles qu'une crise d'hyperglycémie, une hypoglycémie sévère, la perte de conscience, des convulsions, le coma ou le décès.

Ces dispositifs non-homologués sont présentés sur le marché sous diverses désignations, notamment « appareils de mesure de la glycémie », « systèmes de surveillance de la glycémie », « moniteurs non invasifs de la glycémie et de la santé », « glucomètres/moniteurs non invasifs » et « moniteurs de la glycémie et des signes vitaux ».

Veuillez noter que certains de ces appareils non homologués prétendent mesurer la glycémie de manière non invasive (sans perforation de la peau ni insertion d'un dispositif dans le corps), cependant, à l'heure actuelle, Santé Canada n'a homologué aucun appareil non invasif de surveillance de la glycémie.

Par ailleurs, la documentation promotionnelle de certains de ces produits non homologués contient de fausses mentions d'approbation de Santé Canada utilisant sa signature officielle. Santé Canada n'approuve aucun produit de santé et n'autorise pas l'utilisation de sa signature officielle dans la publicité pour des produits de santé ou des produits de consommation.

La Liste des instruments médicaux homologués de Santé Canada est accessible aux consommateurs et leur permet de vérifier si un glucomètre a été homologué par le ministère.

Santé Canada poursuivra ses efforts pour mettre fin à la vente et à la publicité de ces produits non homologués au Canada.

Ce qu'il faut faire :

N'employez que les glucomètres homologués par Santé Canada .

. Si vous soupçonnez que vous employez un produit non homologué, cessez immédiatement de l'utiliser et remplacez-le par un dispositif homologué.

Discutez avec votre professionnel de la santé afin de déterminer quel lecteur de glycémie vous convient le mieux.

N'utilisez que les dispositifs figurant sur la Liste des instruments médicaux homologués de Santé Canada .

. Signalez tout effet secondaire ou plainte liés à un produit de santé à Santé Canada .

