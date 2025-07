Produit : Virility for Men (Yi Li Xiao Capsule)

Virility for Men (Yi Li Xiao Capsule) Problème : Produits de santé -- Sureté des produits

Produits de santé -- Sureté des produits Ce qu'il faut faire : Cessez immédiatement d'utiliser ce produit et consultez votre professionnel de la santé si vous avez des préoccupations liées à votre santé.

Produit concerné

Produit NPN Date de péremption Virility for Men (capsule Yi Li Xiao) 80083930 2026/12

Problème

Santé Canada met en garde les consommateurs contre l'utilisation de Virility for Men (capsule Yi Li Xiao), car ce produit pourrait présenter de graves risques pour la santé. Il a été autorisé à titre de produit de santé naturel pour optimiser la capacité physique et la performance (en cas de stress physique), mais des analyses récentes effectuées par le laboratoire de Santé Canada ont révélé qu'il contient du tadalafil, un médicament sur ordonnance utilisé pour traiter la dysfonction érectile, qui ne figurait pas sur l'étiquette du produit.

Le tadalafil est un médicament sur ordonnance qui sert à traiter la dysfonction érectile et doit être pris uniquement sous la supervision d'un professionnel de santé. Les personnes qui prennent un médicament à base de nitrates (par exemple, la nitroglycérine) ne doivent pas prendre de tadalafil, car il peut entrainer de l'hypotension artérielle qui pourrait être mortelle. Les personnes qui souffrent de problèmes cardiaques sont susceptibles d'encourir des d'effets secondaires cardiovasculaires tels qu'une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, des douleurs thoraciques, l'hypertension artérielle et un rythme cardiaque anormal. Parmi d'autres effets secondaires, on compte des maux de tête, des bouffées de chaleur, des troubles digestifs, le vertige, des troubles de la vision et une perte auditive.

Les produits de santé naturels ne doivent pas contenir des médicaments sur ordonnance. Les médicaments sur ordonnance doivent être pris uniquement selon les conseils et sous la supervision d'un professionnel de santé, car ils servent à traiter des affections définies et sont susceptibles d'entrainer des effets secondaires graves. Santé Canada a suspendu l'autorisation de mise en vente du produit Virility for Men (capsule Yi Li Xiao, NPN 80083930) et le titulaire du permis, Yexin Likang International Health Inc., procède au rappel du produit, qui a été distribué en Ontario.

Santé Canada observe l'impact du rappel effectué par l'entreprise et prendra les mesures appropriées en temps opportun si de nouveaux risques pour la santé sont identifiés.

Ce qu'il faut faire

Cessez d'utiliser Virility for Men (capsule Yi Li Xiao )

) Consultez votre professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des préoccupations liées à votre santé.

Signalez tout effet indésirable ou plainte lié à un produit de santé à Santé Canada .

. Communiquez avec Yexin Likang International Health Inc. à l'adresse [email protected] si vous avez des questions quant au rappel.

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]