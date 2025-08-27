GATINEAU, QC, le 26 août 2025 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, au nom de la secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), l'honorable Anna Gainey, sera à Regina avec le ministre de l'Éducation de la Saskatchewan, l'honorable Everett Hindley, afin d'annoncer la création de nouveaux centres de la petite enfance sur les campus de la Saskatchewan Polytechnic et à Northlands College.

Une séance photo et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le mercredi 27 août 2025



Heure : 10 h (HAC)



Lieu : Saskatchewan Polytechnic Campus Regina, salon étudiant, étage principal 4500 Wascana Parkway Regina (Saskatchewan)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Éducation, Gouvernement de la Saskatchewan, 306-533-6391, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]