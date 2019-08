/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le spectacle Lumières du Nord sur la Colline du Parlement commencera à 21 h du 1er au 8 septembre/

Le spectacle Lumières du Nord commencera 30 minutes plus tôt à compter du 1er septembre

OTTAWA, le 30 août 2019 /CNW/ - Le spectacle Lumières du Nord commencera à 21 h à compter du dimanche 1er septembre, et ce, jusqu'à la fin de la saison, le 8 septembre. Ce spectacle son et lumière, bilingue et gratuit, propose un voyage thématique passionnant à la découverte de l'histoire du Canada.

Veuillez noter que les renseignements suivants sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

DATE :

Le dimanche 1er septembre 2019

HEURE :

21 h

LIEU :

Colline du Parlement

111, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Simon Ross, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, 819-997-7788; Relations avec les médias,Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, pch.media-media.pch@canada.ca

