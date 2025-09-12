BURWASH LANDING, YT, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, Brendan Hanley, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, fera une annonce de financement qui contribuera à renforcer la sécurité énergétique dans le Nord.

Date : Vendredi 12 septembre 2025

Heure : 12 h (HP)

Lieu : Hall Jacquot, Burwash Landing, Yukon

