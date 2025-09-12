/R E P R I S E --Avis aux médias - Le SP Hanley annoncera du financement afin de renforcer la sécurité énergétique dans le Nord/ English
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
12 sept, 2025, 08:00 ET
BURWASH LANDING, YT, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, Brendan Hanley, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, fera une annonce de financement qui contribuera à renforcer la sécurité énergétique dans le Nord.
Date : Vendredi 12 septembre 2025
Heure : 12 h (HP)
Lieu : Hall Jacquot, Burwash Landing, Yukon
