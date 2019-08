/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Andy Fillmore annoncera l'octroi de fonds au programme Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine/

M. Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député de Halifax, annoncera un financement accru au programme Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine

HALIFAX, le 27 août 2019 /CNW/ - M. Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député de Halifax, annoncera mercredi un financement accru au programme Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine partout au Canada, y compris à Halifax. M. Fillmore fera cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Veuillez noter que les renseignements suivants sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

DATE :

Le mercredi 28 août 2019

HEURE :

10 h 30

LIEU :

Nova Scotia College of Art and Design

Atelier de lithographie (H-340)

5163, rue Duke

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Simon Ross, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, 819-997-7788; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, pch.media-media.pch@canada.ca

