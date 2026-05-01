GATINEAU, QC, le 30 avril 2026 /CNW/ - L'honorable John Zerucelli, secrétaire d'État (Travail), sera à Sarnia pour souligner les récents investissements de la Mise à jour économique du printemps de 2026 : Un Canada fort pour tous qui visent à aider les travailleurs et les jeunes à acquérir les compétences, l'expérience et le soutien dont ils ont besoin pour réussir.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le vendredi 30 avril 2026 Heure : 10 h 45 (HAE) Lieu : Sarnia (Ontario)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse. Les détails du lieu de l'événement seront communiqués à l'inscription.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Liane Kotler, Directrice des communications, Cabinet de la secrétaire d'État (Travail), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]