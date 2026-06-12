La secrétaire parlementaire Church s'adresse aux Nations Unies et fait part de l'engagement du Canada à garantir la pleine inclusion des personnes en situation de handicap

NEW YORK, le 12 juin 2026 /CNW/ - Cette semaine, la secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles (Personnes en situation de handicap), Leslie Church, a dirigé la délégation canadienne à la 19e session de la Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) des Nations Unies à New York. Elle y a souligné l'engagement continu du Canada à promouvoir les droits, l'inclusion et la pleine participation des personnes en situation de handicap.

Des délégués de divers pays se sont réunis autour du thème global de cette année : « La Convention relative aux droits des personnes handicapées à 20 ans : célébrer et consolider les réalisations et façonner la prochaine phase de mise en œuvre dans un monde en mutation ».

Lors de la session d'ouverture de la conférence, la secrétaire parlementaire Church a réaffirmé l'engagement du Canada à promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap et a souligné les progrès que le Canada a accomplis depuis sa ratification de la Convention. Ces progrès comprennent la mise en œuvre de la Loi canadienne sur l'accessibilité et du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, qui, ensemble, constituent un cadre pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles, et favoriser une plus grande inclusion partout au pays.

Le principe « Rien sans nous » a été souligné, mettant en évidence l'importance de faire participer les personnes handicapées à l'élaboration des politiques et des programmes du Canada. On a également souligné l'engagement continu du Canada auprès de la communauté des personnes handicapées, y compris les jeunes et les groupes sous-représentés, ainsi que les partenaires autochtones, en mettant l'accent sur des approches fondées sur les particularités et dirigées par les Autochtones qui reflètent la diversité des expériences et des réalités.

La secrétaire parlementaire a réaffirmé l'importance de la sécurité économique et de l'accès à un emploi valorisant pour les personnes en situation de handicap, précisant que le Canada a augmenté ses investissements dans le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées, dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps de 2026. Le financement annuel des mesures de soutien à l'emploi inclusif pour les personnes en situation de handicap a été doublé à l'échelle du pays. Ces investissements appuient les objectifs de la Stratégie d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap du Canada, qui vise à éliminer les obstacles systémiques et à réduire l'écart en matière d'emploi entre les personnes en situation de handicap et celles qui ne le sont pas, d'ici 2040. Dans le cadre de la conférence, le Canada a organisé un événement parallèle afin d'examiner comment la sécurité du revenu et la participation inclusive au marché du travail peuvent se compléter pour favoriser l'autonomie financière des personnes en situation de handicap.

L'importance de veiller à ce que les changements technologiques créent des débouchés plutôt que de nouveaux obstacles pour les personnes en situation de handicap a également été soulignée. Alors que les technologies numériques et l'intelligence artificielle s'intègrent de plus en plus dans la vie quotidienne, le Canada met tout en œuvre pour que l'accessibilité et l'inclusion soient prises en compte dès le départ. En vertu de la Loi canadienne sur l'accessibilité et grâce à son rôle de chef de file dans l'établissement de normes d'accessibilité, notamment la première norme d'accessibilité au monde axée sur l'intelligence artificielle équitable, le Canada veille à ce que les technologies émergentes soient conçues afin de tenir compte de l'inclusion.

Enfin, la secrétaire parlementaire a également souligné comment les récentes difficultés mondiales ont mis en évidence l'importance d'avoir des systèmes inclusifs et résilients qui tiennent compte des besoins des personnes en situation de handicap dès le départ. Elle a également affirmé que le Canada reste déterminé à collaborer avec ses partenaires, tant au pays qu'à l'étranger, pour promouvoir l'accessibilité, l'inclusion et l'égalité des chances pour tous.

Citations

« Partout dans le monde, on souligne le 20e anniversaire de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le Canada demeure déterminé à travailler avec ses partenaires internationaux afin d'améliorer les perspectives et l'inclusion pour les personnes en situation de handicap. Cette année, lors de la Conférence des États parties, le Canada réclame un regain d'ambition mondiale et une collaboration renforcée afin de continuer d'apporter des améliorations concrètes et durables à la vie des personnes en situation de handicap. »

-La secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles (Personnes en situation de handicap), Leslie Church

Faits en bref

La 19 e session de la Conférence des parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies a eu lieu du 9 au 11 juin 2026.

session de la Conférence des parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies a eu lieu du 9 au 11 juin 2026. Outre le thème global de la conférence, les trois sous-thèmes suivants ont été abordés lors de la session de cette année : Créer un monde exempt d'exploitation, de violence et de maltraitance pour toutes les personnes handicapées; Des sociétés résilientes : renforcer les systèmes de soins et de soutien pour garantir que les personnes handicapées ont davantage de moyens d'action et qu'elles sont autonomes et indépendantes; De la participation à la représentation : renforcer l'accessibilité à l'engagement civique, aux fonctions de direction et au plaidoyer dans la vie politique et publique.

La Convention relative aux droits des personnes handicapées a été adoptée par l'Assemblée générale le 13 décembre 2006 et est entrée en vigueur le 3 mai 2008. Cette année marque le 16 e anniversaire de la ratification de la Convention par le Canada en 2010. Le Canada a adhéré au Protocole facultatif en 2018.

anniversaire de la ratification de la Convention par le Canada en 2010. Le Canada a adhéré au Protocole facultatif en 2018. Le Canada fera la promotion de la première norme nationale fondée sur l'équité en matière d'IA accessible afin de favoriser une IA inclusive et accessible, d'éliminer les obstacles à l'accessibilité dans les systèmes d'IA et de veiller à ce que l'IA canadienne respecte les principes de la Loi canadienne sur l'accessibilité.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère en communications principale et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]