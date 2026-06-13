Déclaration commune sur le renforcement du partenariat entre le Canada et l'Irlande

DUBLIN, Irlande, le 13 juin 2026 /CNW/ - Le taoiseach, Micheál Martin T.D., a accueilli aujourd'hui le premier ministre du Canada, le très honorable Mark Carney, à Dublin. Les dirigeants ont réaffirmé les relations profondes et durables entre le Canada et l'Irlande, ancrées dans une histoire commune, des valeurs démocratiques, des liens étroits entre les peuples et entre les entreprises, ainsi qu'un engagement commun à l'égard du droit international, des droits de la personne, de la démocratie, de l'État de droit, des relations transatlantiques et de la coopération multilatérale. Les dirigeants ont souligné le partenariat grandissant entre le Canada et l'Union européenne, ainsi que l'occasion de le renforcer encore davantage pendant la présidence irlandaise du Conseil de l'Union européenne (UE), qui débutera le 1er juillet 2026. Les deux dirigeants ont salué la contribution de longue date du Canada à la paix et à la réconciliation en Irlande. Il s'agit d'un héritage reconnu dans le programme de bourses De Chastelain, soutenu conjointement par les gouvernements du Canada et de l'Irlande.

S'appuyant sur la déclaration commune du 25 septembre 2025, les dirigeants ont réaffirmé la force du partenariat stratégique et économique entre le Canada et l'Irlande et se sont entendus sur un cadre visant à approfondir la coopération bilatérale, à renforcer la résilience économique, à améliorer la compétitivité à long terme et à faire progresser les intérêts stratégiques communs, notamment par une coopération accrue en matière de sécurité économique, de chaînes d'approvisionnement fiables et de technologies stratégiques. Afin de renforcer la coopération stratégique et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour nos citoyens et nos entreprises des deux côtés de l'Atlantique, ils ont défini les domaines prioritaires suivants où renforcer la coopération :

1. Commerce et investissement

Conscients des atouts économiques complémentaires du Canada et de l'Irlande, les dirigeants ont convenu de faire de nos pays des partenaires de confiance afin d'intensifier les échanges commerciaux, de stimuler une croissance durable et de renforcer la résilience économique en cette période marquée par une incertitude mondiale accrue et une instabilité géopolitique.

Les dirigeants ont souligné la croissance continue des échanges commerciaux bilatéraux et ont insisté sur l'importance d'un commerce prévisible, fondé sur des règles et respectueux du droit international. Ils ont salué la croissance continue des investissements bilatéraux, alors que les chiffres officiels canadiens indiquent que l'Irlande occupe désormais la 8e place parmi les principaux investisseurs au Canada et que le Canada occupe la 14e place parmi les principaux investisseurs en Irlande. Ils ont souligné les avantages mutuels de ces liens économiques. En effet, les entreprises canadiennes emploient 26 000 personnes en Irlande, tandis que les entreprises irlandaises emploient plus de 30 000 personnes au Canada. Ils ont salué les progrès accomplis par l'Irlande en vue de la ratification de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'UE. Ils ont par ailleurs souligné qu'il contribuait à soutenir l'emploi, les petites et moyennes entreprises, le renforcement des liens commerciaux et la croissance économique. Ils ont pris les engagements suivants :

Développer et diversifier nos relations commerciales, notamment en tirant pleinement parti des possibilités offertes par l'AECG;

Souligner le 10 e anniversaire de l'AECG (signé le 30 octobre 2016) pendant la présidence irlandaise du Conseil de l'Union européenne;

anniversaire de l'AECG (signé le 30 octobre 2016) pendant la présidence irlandaise du Conseil de l'Union européenne; Faire progresser la coopération entre le Canada et l'Irlande dans les services financiers et les technologies financières en tirant parti de la stratégie de l'Irlande intitulée « Ireland for Finance » et des atouts du Canada dans les banques, les coopératives de crédit et les fonds de pension;

Renforcer la coopération bilatérale structurée, notamment par des dialogues réguliers sur le commerce et l'investissement entre hauts fonctionnaires;

Soutenir les missions commerciales, les visites de haut niveau et les rencontres entre entreprises aux niveaux national et provincial;

Faire de l'Irlande une passerelle fiable pour les entreprises canadiennes qui souhaitent s'implanter, investir et se développer au sein de l'UE, et continuer à encourager les investissements de l'Irlande au Canada.

2. Sciences de la vie, biofabrication et sécurité sanitaire

Reconnaissant l'importance stratégique de systèmes de santé et de chaînes d'approvisionnement résilients, les dirigeants ont pris les engagements suivants :

Explorer les possibilités de collaboration accrue afin de soutenir la commercialisation des plateformes technologiques émergentes dans le domaine de la santé et de la prochaine génération de médicaments, notamment grâce à des liens avec des réseaux internationaux et des centres d'excellence, en s'appuyant sur le protocole d'accord signé entre le Centre pour la commercialisation de la médecine régénératrice (CCMR) et Rinn Advanced Therapies en Irlande;

Mettre en place un dialogue sur la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique et la résilience pour échanger de l'information sur les cadres réglementaires et les structures de marché, ainsi que cerner les possibilités de renforcer les capacités de production et de favoriser une plus grande résilience;

Favoriser le perfectionnement et le développement des compétences de la main-d'œuvre dans le secteur de la biofabrication en s'appuyant sur le partenariat existant entre la Canadian Alliance for Skills and Training in Life Sciences (CASTL) et le National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) d'Irlande et en l'élargissant. Cela permettra d'améliorer les programmes communs, de partager l'expertise grâce à un réseau mondial de centres de formation affiliés au NIBRT et d'harmoniser les initiatives de formation de niveau mondial dans le domaine de la biofabrication.

3. Sécurité alimentaire et systèmes agroalimentaires

Reconnaissant l'importance de systèmes agroalimentaires résilients et durables, les dirigeants ont pris les engagements suivants :

Promouvoir un événement consacré aux partenariats en matière d'investissements agroalimentaires et de chaînes d'approvisionnement afin de renforcer les investissements bilatéraux et la résilience des chaînes d'approvisionnement;

Explorer les façons de soutenir les investissements agroalimentaires et de favoriser la collaboration entre les entreprises canadiennes et irlandaises afin de contribuer à la vitalité et à la prospérité des secteurs agroalimentaires;

Approfondir le dialogue sur les questions d'accès aux marchés pour les produits agricoles, alimentaires, de la mer et les boissons;

Renforcer la collaboration en matière d'innovation agricole et d'approches scientifiques des systèmes alimentaires;

Explorer les possibilités de collaborer avec d'autres partenaires en matière d'innovation agricole et de sécurité alimentaire mondiale.

4. Climat et croissance propre

Réaffirmant leur engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique et de la croissance durable, les dirigeants se sont engagés à :

Chercher des possibilités de renforcer la collaboration en matière de transition énergétique, de technologies propres, d'efficacité énergétique et de résilience du réseau, y compris des occasions d'accroître la participation du secteur privé dans ces domaines essentiels, en soulignant que le Canada et l'Irlande partagent des objectifs communs visant à stimuler les investissements dans la sécurité énergétique et la transition vers les énergies propres, et en s'appuyant sur notre relation actuelle;

Renforcer la coopération en matière de réduction des émissions de méthane, en particulier dans les secteurs pétrolier et gazier, grâce à l'échange de pratiques exemplaires et à une transparence accrue, et collaborer pour faire progresser l'action internationale contre le méthane, notamment grâce à l'Engagement mondial sur le méthane et de la coordination au sein d'instances multilatérales telles que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

5. Recherche, innovation et talent

Les dirigeants ont convenu que l'avantage concurrentiel à long terme des entreprises canadiennes et irlandaises dans les secteurs stratégiques dépend de la création de nouvelles façons de mettre en relation leurs meilleurs talents et leurs entreprises les plus innovantes. Ils ont pris les engagements suivants :

Explorer les possibilités de collaboration entre Research Ireland et ses homologues canadiens, en désignant les domaines d'intérêt commun et les occasions de collaboration internationale, notamment au sein de l'Espace européen de la recherche;

Renforcer la coopération en matière de développement et d'utilisation responsables de l'intelligence artificielle (IA), notamment en établissant des liens entre l'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle et le bureau de l'IA d'Irlande pour faire progresser la collaboration en matière de recherche, l'échange d'information et le développement de systèmes d'IA dignes de confiance fondés sur des valeurs démocratiques communes;

Encourager la création et la commercialisation de nouveaux produits et services, notamment grâce à des projets collaboratifs de recherche et d'innovation dans le cadre d'Horizon Europe et de la plateforme Eureka;

Tirer parti des instances bilatérales, notamment par l'intermédiaire du conseil consultatif irlando-canadien sur les technologies, afin de repérer les possibilités d'approfondir la collaboration, de stimuler l'innovation et de renforcer les liens entre les écosystèmes d'innovation;

Renforcer les réservoirs de talents, notamment grâce à la collaboration en matière de développement des compétences et de mobilité des chercheurs.

6. Relations internationales, sécurité et défense

Dans le contexte géopolitique complexe actuel, les dirigeants ont réaffirmé leur soutien indéfectible à l'Ukraine face à la guerre d'agression menée par la Russie, et se sont engagés à poursuivre leur collaboration pour promouvoir la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Les dirigeants ont souligné l'importance de la coopération en matière de sécurité et de défense dans un contexte mondial plus complexe et plus tendu et ont réaffirmé leur engagement à collaborer avec des partenaires qui partagent les mêmes idées afin de soutenir la sécurité transatlantique. Ils ont salué la participation du Canada à l'initiative Agir pour la sécurité en Europe (instrument SAFE), qui est actuellement le seul pays non européen à participer. Ils ont pris les engagements suivants :

Lancer des consultations annuelles entre les ministères des Affaires étrangères;

Renforcer la coopération pratique entre les Forces armées canadiennes et les Forces de défense irlandaises en matière de formation à la sécurité maritime, notamment grâce à des possibilités d'échange de formation.

7. Coopération entre le Canada et l'UE

Dans la perspective de la présidence irlandaise du Conseil de l'UE qui débutera en juillet 2026, les dirigeants ont souligné l'importance stratégique des relations entre le Canada et l'UE et ont salué le rôle de l'Irlande en tant qu'intermédiaire fiable et de longue date entre le Canada et l'UE. Ils ont souligné la participation du Canada au Sommet de la Communauté politique européenne, qui s'est tenu le 4 mai 2026 à Erevan, en Arménie, marquant ainsi la première fois qu'un dirigeant non européen assistait à ce sommet. Ils ont salué le fait que le Canada participera à un certain nombre de réunions et événements de haut niveau en Irlande pendant la présidence irlandaise.

Les dirigeants se sont engagés à travailler de concert, notamment durant la présidence irlandaise, pour :

Faire progresser les priorités communes dans le cadre du partenariat stratégique UE-Canada pour l'avenir;

Favoriser une coopération plus étroite entre le Canada et l'UE en matière de sécurité économique, de chaînes d'approvisionnement et de compétitivité;

Faire progresser la collaboration entre le Canada et l'UE en matière de transition numérique et de transition écologique, notamment grâce à la coopération en matière de réglementation et à des partenariats d'innovation.

8. Coopération culturelle

Reconnaissant les liens historiques et culturels étroits qui unissent l'Irlande et le Canada, les dirigeants :

ont salué le lancement de Canada-Irlande 180, une initiative culturelle et commémorative d'envergure soutenue par les deux gouvernements;

ont reconnu la tradition des sports gaéliques au Canada et leur popularité croissante;

ont salué l'ouverture, cette année, du centre culturel Corleck à Toronto, grâce à un financement important accordé par les deux gouvernements;

ont salué le renforcement de la coopération entre le Canada et l'Irlande dans le secteur audiovisuel, qui s'appuie sur le Traité de co-production audiovisuelle de longue date et la collaboration grandissante entre les producteurs, les studios et les industries créatives des deux pays.

Conclusion

Les dirigeants ont affirmé que cette série d'engagements constituait un cadre concret, tourné vers l'avenir et axé sur l'action, visant à renforcer la coopération bilatérale. Ils se sont engagés à maintenir un dialogue étroit et à obtenir des résultats concrets qui profiteront aux populations, aux travailleurs et aux entreprises des deux pays.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]