Compte rendu - Le premier ministre Carney rencontre le taoiseach d'Irlande, Micheál Martin

DUBLIN, Irlande, le 13 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le taoiseach d'Irlande, Micheál Martin, pendant sa visite bilatérale en Irlande.

Le premier ministre Carney et le taoiseach Martin ont souligné l'étroite relation entre le Canada et l'Irlande, qui est ancrée dans une histoire et des valeurs communes ainsi que de forts liens entre leurs peuples.

S'appuyant sur une relation commerciale bilatérale déjà fructueuse, qui s'est accrue de près de 150 % au cours des 10 dernières années, les dirigeants ont annoncé un resserrement de leur coopération bilatérale dans des secteurs importants qui sera balisé par une nouvelle déclaration commune.

D'abord, le Canada et l'Irlande travailleront de plus près dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA). Misant sur la stratégie L'IA pour tous du Canada et la nouvelle stratégie Digital Ireland de l'Irlande, nous trouverons des pistes de coopération pour développer et exploiter l'IA, saisir de nouvelles occasions et sauver des vies.

Ensuite, le Canada et l'Irlande approfondiront leur coopération bilatérale à l'égard des produits pharmaceutiques et des biotechnologies en se concentrant sur l'acquisition de compétences en sciences de la vie chez les étudiants et les chercheurs. À titre d'exemple, les dirigeants ont évoqué la signature récente d'un protocole d'entente entre le Centre pour la commercialisation de la médecine régénératrice (CCRM), installé à Toronto, et le centre de recherches national de l'Irlande RINN Advanced Therapies. Le protocole d'entente explorera l'établissement d'un pôle du CCRM en Irlande afin d'exploiter les technologies transformatrices dans le domaine de la santé et de créer de nouveaux débouchés commerciaux pour des entreprises canadiennes en biopharmaceutiques.

Enfin, les dirigeants ont demandé à leurs fonctionnaires de trouver de nouveaux moyens d'accroître la sécurité et la résilience alimentaires des deux pays, notamment en mettant à contribution la nouvelle Stratégie nationale de sécurité alimentaire du Canada pour guider ce partenariat.

Comme l'Irlande assumera la présidence du Conseil de l'Union européenne à compter du mois de juillet, les dirigeants ont discuté d'autres occasions dans le cadre du programme de l'Irlande visant à améliorer la compétitivité, à renforcer la défense et la sécurité et à préserver les valeurs communes. L'Irlande devrait ratifier intégralement l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG) au cours de l'année, ce qui renforcera ces efforts.

Le premier ministre et le taoiseach ont réaffirmé leur appui à l'égard d'une paix juste et durable en Ukraine et ont indiqué qu'il était impératif de désamorcer les tensions Moyen-Orient.

Le premier ministre Carney a remercié le taoiseach de son invitation à visiter l'Irlande et de son accueil. Ils ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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