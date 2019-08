/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Rodriguez sera de passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean/

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, sera dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour annoncer un appui financier à des organismes culturels de la région et rencontrer des intervenants du milieu des arts, de la culture et du patrimoine, ainsi que des représentants des communautés autochtones

VILLE DE SAGUENAY, QC, le 31 juill. 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, sera de passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean les jeudi 1er et vendredi 2 août pour annoncer un appui financier à des organismes culturels de la région et rencontrer des intervenants du milieu des arts, de la culture et du patrimoine, ainsi que des représentants des communautés autochtones.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

Activités du jeudi 1er août 2019

Chicoutimi

11 h 15 - Visite du Centre d'amitié autochtone du Saguenay

14 h - Rencontre informelle avec des intervenants du secteur des arts, de la culture et du patrimoine de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

15 h 00 - Séance de photos à la micro-brasserie La Voie Maltée

15 h 30 - Point de presse

LIEU :

La Voie Maltée

224, rue des Laurentides

Chicoutimi (Québec)

20 h - Présence du ministre et député Richard Hébert au Festival international des rythmes du monde

LIEU :

Grande scène de la zone portuaire

49, rue la Fontaine

Chicoutimi (Québec)

Activités du vendredi 2 août 2019

Alma

11 h 40 - Visite de l'Odyssée des Bâtisseurs

12 h 00 - Point de presse

LIEU :

Odyssée des Bâtisseurs

1671, avenue du Pont Nord

Alma (Québec)

Mashteuiatsh



15 h - Visite de la Première Nation innue de Mashteuiatsh

Dolbeau-Mistassini

20 h 30 - Présence au Festival du Bleuet - Spectacle Route 66

LIEU :

Festival du Bleuet

60, rue Savard - à côté du centre sportif

Dolbeau-Mistassini (Québec)

