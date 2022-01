OTTAWA, ON, le 6 janv. 2022 /CNW/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et des représentants du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse pour fournir une mise à jour sur la maladie à coronavirus (COVID-19).

Les participants répondront aux questions des médias après leurs allocutions.

Date

Le 7 janvier 2022

Heure

11 h 00 (HNE)

Lieu

Édifice Sir John A. Macdonald, salle 200

144 rue Wellington, Ottawa (Ontario).

Les médias pourront poser des questions par téléconférence.

Le numéro sans frais (Canada et États-Unis) :

1-877-413-4815

Numéro d'appel local à composer :

613-960-7526

Code d'accès : 1941810#

NOTE : Pour aider à assurer une qualité optimale du son pour l'interprétation simultanée, nous invitons les journalistes à utiliser un microphone (écouteurs/casque d'écoute) ou, si possible, une ligne terrestre, et à éviter d'utiliser le haut-parleur en attendant de poser des questions.

