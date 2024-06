GATINEAU, QC, le 14 juin 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault, assistera à une rencontre virtuelle avec les ministres provinciaux et territoriaux responsables du marché du travail, le 17 juin 2024, afin de discuter, pour la deuxième fois cette année, des principales priorités en ce qui concerne le marché du travail canadien et les façons dont les ministres peuvent collaborer pour renforcer le marché du travail au Canada.

