/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le Programme d'acquisition de services énergétiques/

OTTAWA, le 3 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et députée d'Ottawa-Centre, accompagnée de Steven MacKinnon, député de Gatineau et secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, fera une annonce importante au nom de l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité.

Un point de presse suivra.

Date : Le 4 juin 2019 Heure : 11 h 45 (HAE) Endroit : Centrale de chauffage et refroidissement Cliff

1, rue Fleet

Ottawa (Ontario)

Les médias sont priés de confirmer leur présence en communiquant avec l'équipe des relations avec les médias de Services publics et Approvisionnement Canada par téléphone au 819-420-5501 ou courriel à media@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

Renseignements: Marielle Hossack, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Carla Qualtrough, 819-956-3239; Ashley Michnowski, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Carla Qualtrough, 819-997-5421; Sabrina Kim, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Catherine McKenna, 819-743-7138; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, media@tpsgc-pwgsc.gc.ca

