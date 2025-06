HALIFAX, NS, le 26 juin 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN), le gouvernement du Canada est résolu à renforcer ses capacités et ses chaînes d'approvisionnement souveraines en matière de construction navale afin que la Marine royale canadienne (MRC) et la Garde côtière canadienne (GCC) soient équipées pour mener des opérations au pays et aux côtés des alliés dans un contexte mondial de plus en plus complexe.

Aujourd'hui, l'honorable Kody Blois, secrétaire parlementaire du premier ministre, au nom de l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, s'est joint au vice-amiral Angus Topshee, commandant de la MRC, et à d'autres dignitaires pour célébrer les progrès importants réalisés en ce qui concerne les navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique (NPEA) et les destroyers de la classe Fleuves et rivières (DCFR) construits par Irving Shipbuilding Inc. (ISI). Les NPEA et les DCFR sont des initiatives essentielles de la SNCN qui contribueront à accroître la force navale et la résilience économique du Canada pour les décennies à venir.

Le secrétaire parlementaire Blois a félicité ISI pour ses réalisations dans le cadre du projet des NPEA. Le projet des NPEA pour la MRC sera achevé cette année, et la livraison du sixième et dernier navire, le futur Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Robert Hampton Gray, est prévue cet été.

Le projet des NPEA pour la GCC progresse également. Le lancement du premier navire, le futur Navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) Donjek, est prévu en 2026. La construction du deuxième navire, le futur NGCC Sermilik, se poursuit.

Par ailleurs, ISI se tourne vers l'avenir et accélère la production pour le projet des DCFR. Le secrétaire parlementaire Blois a souligné que la production à plein régime du premier DCFR, le futur NCSM Fraser, est en cours, et que la livraison de ce navire est prévue pour le début des années 2030. Le chantier naval continuera d'intégrer dans le processus de construction les leçons tirées de la production antérieure d'un module d'essai de DCFR et du projet des NPEA.

Au-delà de la construction de nouveaux navires, ISI contribue au maintien de l'état de préparation opérationnelle des frégates de la classe Halifax de la MRC jusqu'à la mise en service du DCFR. Le chantier naval mène actuellement des activités de réparation et d'entretien sur le NCSM Halifax, qui devraient être terminées l'an prochain.

L'année 2025 marque le 15e anniversaire de la SNCN. Depuis sa création, la stratégie a revitalisé l'industrie maritime du Canada, favorisé l'innovation et créé une main-d'œuvre qualifiée. On estime que les contrats de la SNCN attribués entre 2012 et la fin de 2024 ont contribué au produit intérieur brut (PIB) du Canada à hauteur de près de 38,7 milliards de dollars et ont permis de créer ou de maintenir environ 21 400 emplois par année entre 2012 et 2025.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à faire progresser les projets de construction navale qui dotent la MRC, la GCC et Transports Canada de navires modernes et performants. La SNCN continuera d'évoluer grâce à l'intégration des leçons apprises et à une collaboration étroite avec les partenaires de l'industrie afin de continuer de générer des retombées importantes pour la population canadienne.

Citations

« Grâce à la Stratégie nationale de construction navale, nous construisons la flotte canadienne de l'avenir tout en revitalisant notre secteur maritime, en créant des emplois spécialisés et en favorisant l'innovation. Les navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique et les destroyers de la classe Fleuves et rivières stimulent la croissance économique du Canada atlantique et de l'ensemble du pays. Grâce à ces navires très polyvalents, la Marine royale canadienne et la Garde côtière canadienne auront la capacité opérationnelle nécessaire pour accomplir leurs importantes missions. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement

« Les destroyers de la classe Fleuves et rivières et les navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique illustrent de réels progrès accomplis dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. Grâce à ces navires, la Marine royale canadienne sera dotée d'une flotte moderne prête au combat pour défendre le Canada et soutenir les opérations internationales. En investissant dans ces nouvelles flottes, nous appuyons également l'industrie de la construction navale du Canada, ainsi que des milliers d'emplois spécialisés bien rémunérés d'un bout à l'autre de notre pays. »

L'honorable David J. McGuinty

Ministre de la Défense nationale

« La construction de ces nouveaux navires ne reflète pas juste un simple investissement dans notre flotte, c'est un pas en avant audacieux pour renforcer notre capacité à protéger nos eaux, à soutenir nos communautés côtières, et à défendre notre souveraineté. Le NGCC Donjek et le NGCC Sermilik ne sont pas seulement des navires, ils sont une promesse faite aux générations futures, que nous continuerons de protéger nos océans avec excellence et fierté. »

L'honorable Joanne Thompson

Ministre des Pêches

« Le Canada voit grand et loin en matière de construction navale. En effet, il conçoit à l'intérieur même de ses frontières des navires de calibre mondial comme des navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique et des destroyers de la classe Fleuves et rivières. Aujourd'hui, nous soulignons les progrès que continue de réaliser notre main-d'œuvre de talent. Par l'entremise de la Stratégie nationale de construction navale, nous investissons dans l'industrie maritime, créons des emplois bien rémunérés et générons de réelles retombées économiques pour les travailleurs, les fournisseurs et les communautés du Canada atlantique et du reste du pays. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Notre gouvernement est fier de célébrer le 15e anniversaire de la Stratégie nationale de construction navale et les progrès considérables qui ont été réalisés pour appuyer la Marine royale canadienne et la Garde côtière canadienne. Les navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique et les destroyers de la classe Fleuves et rivières créent des emplois spécialisés dans le Canada atlantique et génèrent des retombées économiques qui se feront sentir pendant des décennies. »

L'honorable Kody Blois

Secrétaire parlementaire du premier ministre

« Cette année encore, nous respectons chacun de nos engagements visant à entretenir les anciens navires de la Marine canadienne tout en construisant les flottes de la prochaine génération. Nous devons tous travailler en partenariat pour atteindre les objectifs de la Stratégie nationale de construction navale du Canada. Toutes les personnes présentes ici aujourd'hui participent à ce succès et à l'élan que nous créons.

Dirk Lesko

Président, Irving Shipbuilding Inc.

Les faits en bref



Les chantiers navals et les entreprises de la région de l'Atlantique jouent un rôle important lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins du gouvernement fédéral en matière de construction navale. Les contrats attribués dans le cadre de la SNCN à des entreprises établies dans la région de l'Atlantique ont une valeur approximative de 23,3 milliards de dollars, ce qui représente environ 48 % de la valeur totale des contrats attribués dans le cadre de la stratégie.





En plus des contrats attribués par le gouvernement du Canada, les entreprises de la région de l'Atlantique ont reçu près de 1,9 milliard de dollars en contrats de fournisseurs des chantiers navals de la SNCN pour soutenir leurs efforts respectifs.





Le projet des NPEA devrait contribuer à hauteur de 459 millions de dollars par année au PIB du Canada et permettra de créer ou de maintenir 3 425 emplois par année dans l'économie canadienne de 2015 à 2028.





Le contrat de mise en œuvre des DCFR, qui a été attribué en mars 2025, contribuera à hauteur d'environ 719,3 millions de dollars environ par année au PIB du Canada et permettra de créer ou de maintenir 5 250 emplois par année entre 2025 et 2039.





2039. En 2019, le gouvernement du Canada a attribué des contrats de période en cale sèche à ISI, à Chantier Davie Canada Inc. et à Victoria Shipyards de Seaspan pour fournir des services de soutien à l'entretien des frégates de la classe Halifax . Chaque chantier naval est responsable de l'entretien d'une partie de la flotte jusqu'à sa mise hors service prévue au début des années 2040.





. Chaque chantier naval est responsable de l'entretien d'une partie de la flotte jusqu'à sa mise hors service prévue au début des années 2040. Grâce à la Politique des retombées industrielles et technologiques et à la proposition de valeur de la SNCN, le gouvernement du Canada tire parti des dépenses de la défense pour stimuler l'économie et contribuer à la viabilité à long terme de son secteur maritime. Des entreprises comme ISI réinvestissent dans les entreprises canadiennes, le perfectionnement de la main-d'œuvre et l'innovation.

