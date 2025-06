GATINEAU, QC, le 23 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir ses employés et à résoudre les problèmes de paye en suspens des fonctionnaires fédéraux, tout en travaillant à l'amélioration de l'expérience globale qui leur est offerte par rapport aux ressources humaines (RH) et à la paye.

Aujourd'hui, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a publié le quatrième rapport d'étape trimestriel dans lequel il fait le point sur les progrès réalisés à l'égard des RH et de la paye dans la fonction publique fédérale. Depuis l'automne dernier, SPAC et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) collaborent ensemble à la réalisation de divers projets visant à mieux soutenir les employés, tout en s'employant à améliorer la conduite des opérations actuelles et à poursuivre l'exploration d'une nouvelle solution de RH et de paye. Le rapport porte comprend de l'information sur :

les nouvelles actions unifiées pour la paye

les constatations du rapport de faisabilité de Dayforce

l'augmentation de l'information disponible sur les médias sociaux au sujet de la paye et des avantages sociaux du gouvernement du Canada

En plus de publier le rapport trimestriel, SPAC a dévoilé aujourd'hui 8 nouveaux engagements pour l'exercice 2025 à 2026, et il entend continuer de faire le point régulièrement sur son site Web.

SPAC et le SCT demeurent résolus à améliorer la conduite des opérations afin de mieux soutenir les fonctionnaires fédéraux, tout en cherchant des solutions qui permettront de relever les défis liés aux RH et à la paye. Nous donnons la priorité absolue au versement d'une paye exacte en temps opportun, et nous sommes déterminés à développer un système qui répond aux besoins de la fonction publique aujourd'hui et demain.

Le gouvernement du Canada continuera à consulter les employés et les intervenants concernés tout en travaillant à diverses initiatives visant à soutenir ses employés, à régler les problèmes de RH et de paye et à faire avancer le remplacement du système de paye Phénix. Il continuera également à faire le point tous les trimestres sur l'avancement des projets de RH et de paye.

Citations

« Les fonctionnaires fédéraux ont le droit d'être payés avec exactitude et ponctualité pour le travail important qu'ils font. Le gouvernement du Canada prend les mesures nécessaires pour régler les problèmes de RH et de paye tout en travaillant à une solution destinée à remplacer le système de paye Phénix. Nous devons nous assurer que nous soutenons nos fonctionnaires dévoués qui, chaque jour, fournissent avec diligence les services dont dépend la population canadienne. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement

Les faits en bref

Les systèmes de RH et de paye actuels permettent de fournir des services de paye et d'avantages sociaux à plus de 430 000 fonctionnaires actuels et anciens d'une centaine de ministères et d'organismes. Au cours de l'exercice 2024 à 2025, ces systèmes ont émis environ 12,3 millions de paiements qui représentent une somme totale brute d'environ 38,5 milliards de dollars.

En 2024, SPAC a atteint, en moyenne, un taux de précision de la paye toutes les 2 semaines de 98,1 % à l'échelle du gouvernement.

Le Centre des services de paye de la fonction publique fournit des services de paye à 49 organisations servant plus de 250 000 clients.

SPAC a publié le rapport de faisabilité de Dayforce et a annoncé qu'il avait décidé d'aller de l'avant avec Dayforce comme solution de HR et de paye du gouvernement du Canada .

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Piper McWilliams, Conseillère principale aux communications, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, 819-955-1813, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]