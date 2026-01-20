GATINEAU, QC, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Cape Breton-Canso-Antigonish, Jaime Battiste, sera à Antigonish pour annoncer que du financement sera accordé pour appuyer l'inclusion sociale des aînés dans leur collectivité.

L'annonce sera faite au nom de la secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean.

Une séance de photos et une mêlée de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le mardi 20 janvier 2026



Heure : 13 h (HNA)



Lieu : St. Francis Xavier University

Joyce Family Atrium, Mulroney Hall

2332, avenue Notre Dame

Antigonish (Nouvelle-Écosse)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

Renseignements : Kirstie Hudson, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la secrétaire d'État (Aînés), [email protected]; Ann Cantwell, Assistante du secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne‑Autochtones et député de Cape Breton-Canso-Antigonish, Jaime Battiste, 902-565-8769; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]