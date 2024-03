OTTAWA, ON, le 7 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, annoncera, au centre multimodal de Thorold, du financement à l'appui de plusieurs projets de croissance propre dans la région du Niagara et au pays.

Le Ministre sera notamment accompagné de Député Badawey, Député Bittle, du maire de Thorold, des PDG de CHAR Technologies et de StormFisher Hydrogen.

Un point de presse et une visite du site suivront.

Date : 8 mars 2024

Heure : 9 h 30 (HE)

Lieu : Centre multimodal de Thorold,

3363, chemin Davis, quai no 2

Thorold (Ontario) L2V 1J1

Tous les journalistes sont priés de s'inscrire au préalable par courriel à [email protected].

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Carolyn Svonkin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-597-1725, [email protected]