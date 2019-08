/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada aidera les jeunes et les nouveaux arrivants dans la région du Grand Vancouver/

GATINEAU, QC, le 23 août 2019 /CNW/ - La ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, l'honorable Maryam Monsef, fera une annonce au sujet des mesures que prend le gouvernement pour aider les jeunes et les nouveaux arrivants au Canada dans la région du Grand Vancouver.

L'annonce sera faite au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu.

Une séance de photo et un point de presse suivront.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le lundi 26 août 2019



HEURE : 10 h



ENDROIT : Bureau principal de S.U.C.C.E.S.S.

28, rue Pender Ouest

Vancouver (Colombie-Britannique)

