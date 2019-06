/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Duncan soulignera les réalisations de la communauté sportive en vue de rendre le sport plus sécuritaire et plus inclusif/

L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, soulignera les réalisations de la communauté sportive en vue de rendre le sport plus sécuritaire et plus inclusif

TORONTO, le 24 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, annoncera un investissement important dans le sport. La ministre profitera également de l'occasion pour souligner les progrès réalisés par la communauté sportive au cours de la dernière année en vue de créer un environnement sportif plus sécuritaire et plus inclusif mardi.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mardi 25 juin

HEURE :

10 h 30

LIEU :

Toronto Pan Am Sports Centre

875, avenue Morningside

Toronto (Ontario)

Ensemble, nous rendons le sport plus sécuritaire et plus accueillant!

Quand nous pensons à tout ce que nous avons accompli cette dernière année, nous pouvons être extrêmement fiers. En effet, nous assistons à un mouvement collectif qui aspire à un milieu sportif plus sécuritaire et plus accueillant pour nos athlètes, nos enfants et notre pays.

Les réalisations ne sont pas attribuables qu'à notre gouvernement, nous les devons également aux provinces, aux territoires, à la communauté sportive et à nos athlètes. Les athlètes veulent que la situation s'améliore et, en toute franchise, nous les comprenons bien. C'est ce que nous voulons, nous aussi!

Ensemble, nous luttons pour éliminer le harcèlement, l'abus et la discrimination dans le sport. Nous travaillons de concert à réaliser l'équité des genres dans tous les aspects du sport. Dans les communautés autochtones, nous utilisons le sport comme un levier pour favoriser le développement social. Grâce aux investissements prévus au budget de 2019, nous serons en mesure de poursuivre ces travaux d'envergure.

Donc, aujourd'hui, soyons fiers des belles réalisations de la dernière année et entamons la nouvelle année en nous engageant à changer les choses, chaque fois que nous en avons la possibilité. Nous l'avons dit et nous le répétons : nous défendrons cette cause jusqu'à ce que nos athlètes et nos enfants puissent s'adonner au sport en toute sécurité et dans un environnement accueillant.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement) : Daniele Medlej, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sciences et des Sports, 343-291-1696, daniele.medlej@canada.ca; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, pch.media-media.pch@canada.ca

Related Links

www.pch.gc.ca