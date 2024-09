/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre de l'Emploi, Kateri Champagne Jourdain, fera une annonce concernant la formation de travailleurs du secteur de la pêche/

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 3 sept. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, invite les représentantes et représentants des médias à assister à une conférence de presse au cours de laquelle elle annoncera un investissement important concernant la formation de travailleurs des secteurs de la pêche et de la transformation des produits marins. Pour l'occasion, elle sera accompagnée du député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix.

Date : 6 septembre 2024







Heure : 10 h







Lieu : Sainte-Anne-des-Monts (Le lieu vous sera précisé au moment de votre inscription.)



Merci de confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Sources : Émilie Savard, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 367 990-8473, [email protected]; Jérôme-Philippe Tardif, Attaché politique, Bureau du député de Gaspé, Tél. : 418 361-2389; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796