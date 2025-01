/R E P R I S E -- Avis aux médias - Grève générale illimitée chez Autobus la Montréalaise, division Montréal/

MONTRÉAL, le 19 janv. 2025 /CNW/ - Ce lundi matin 20 janvier, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus La Montréalaise-CSN Division Montréal (STTALM-CSN-DM) déclencheront une grève générale illimitée. Le 28 octobre dernier, le syndicat avait adopté à 95 % un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

Les médias sont invités sur leur ligne de piquetage dès 7 h 30.

Qui : Josée Dubé, vice-présidente de la FEESP-CSN

Chantal Ide, vice-présidente du CCMM-CSN



Quoi : Déclenchement d'une grève générale illimitée



Quand : Lundi 20 janvier 2025 à 7 h 30



Où : 1200, avenue Laplace, Laval (Québec) H7C 2M4

À propos

Le STTALM-CSN-DM regroupe 30 membres qui sont sans contrat de travail depuis le 30 juin 2023. La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) rassemble tous les membres de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

