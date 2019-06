/R E P R I S E -- Avis aux médias - De grandes célébrations à l'occasion de la fête du Canada auront lieu dans la région de la capitale du Canada/

Joignez-vous à l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, lundi dès 8 h sur la Colline du Parlement pour assister à un cercle pour la paix et l'amitié, une cérémonie algonquine animée par M. Albert Dumont qui comprend un chant d'honneur, une danse des clochettes et de courts exposés. Assistez aussi à une prestation d'Emma Stevens qui interprétera sa célèbre version en mi'kmaq de la chanson Blackbird des Beatles.