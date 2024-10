/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse - La violence envers le personnel de soutien scolaire atteint des sommets/

QUÉBEC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) tiendront une conférence de presse le jeudi 10 octobre à compter de 9 h, à la Tribune de la presse du Parlement de Québec.

Augmentation de la violence - données obtenues par une demande d'accès à l'information

La violence a augmenté envers le personnel de soutien scolaire au cours des quatre dernières années selon des données obtenues par le biais d'une demande d'accès à l'information auprès de 61 organismes scolaires (centres de services scolaires et commissions scolaires). Elle a atteint des sommets inégalés au cours des cinq dernières années, et ce n'est que la pointe de l'iceberg.

Le président de la CSQ, Éric Gingras, ainsi que le président de la FPSS-CSQ, Éric Pronovost, dresseront le bilan de la situation.

La violence envers le personnel de soutien scolaire atteint des sommets inégalés



Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de 40 000 membres.

SOURCE Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements : Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, x.com/ CSQ_Centrale, Cellulaire : 514 213-0770, [email protected]; Martin Cayouette, Attaché de presse FPSS-CSQ, x.com/FPSSCSQ, Cellulaire : 514 346-6934, [email protected]