/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse - Inauguration du nouvel espace citoyen sur la rue Jean-Brillant/

MONTRÉAL, le 17 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (CDN‑NDG), madame Sue Montgomery, inaugurera le nouvel espace citoyen sur la rue Jean-Brillant, en présence de madame Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal, de madame Magda Popeanu, conseillère de la Ville pour le district de Côte-des-Neiges et de Éric Allan Caldwell, membre du comité exécutif et responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de Montréal.

OÙ : Parc Jean-Brillant

Rue Jean-Brillant, entre les avenues Decelles et Gatineau



QUAND : Jeudi, 19 septembre 2019

11 h 15

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Renseignements: Sophie Landreville, Chargée de communication, Arrondissement de CDN-NDG, 514 868-4018

