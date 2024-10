/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse en lien avec le logement à Montréal/

MONTRÉAL, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et la Ville de Montréal invitent les représentantes et les représentants des médias à une annonce en lien avec le logement à Montréal. Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Laurier-Sainte-Marie, Steven Guilbeault, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques, Benoit Dorais, seront présents pour cette annonce.

Date : Le vendredi 25 octobre 2024

Heure : 10 h 30

Le lieu où se tiendra l'événement sera confirmé seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Simon Charron, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 864-4368; Renseignements : Simon Charron, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 864-4368; Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Gouvernement du Canada, [email protected]; Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]