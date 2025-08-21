/R E P R I S E --Avis aux médias - Conférence de presse de la ministre de l'Emploi/
21 août, 2025, 07:05 ET
GASPÉ, QC, le 20 août 2025 /CNW/ - Le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, invite les représentantes et les représentants des médias à assister à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera, au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, un financement afin de favoriser la formation de travailleuses et de travailleurs en maintenance d'éoliennes.
|
Date :
|
Jeudi le 21 août 2025
|
Heure :
|
10 h
|
Lieu :
|
Gaspé (Le lieu vous sera précisé au moment de votre inscription.)
Merci de confirmer votre présence à la conférence de presse à l'adresse [email protected].
