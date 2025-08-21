/R E P R I S E --Avis aux médias - Conférence de presse de la ministre de l'Emploi/

GASPÉ, QC, le 20 août 2025 /CNW/ - Le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, invite les représentantes et les représentants des médias à assister à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera, au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, un financement afin de favoriser la formation de travailleuses et de travailleurs en maintenance d'éoliennes.

Date : Jeudi le 21 août 2025



Heure : 10 h



Lieu : Gaspé (Le lieu vous sera précisé au moment de votre inscription.)

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Source : Loïc Bouffard-Dumas, Conseiller politique principal, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 443-3256; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796