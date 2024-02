GATINEAU, QC, le 15 févr. 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, se rendra à Halifax pour une annonce relative au plan d'action en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, aux côtés de la ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Becky Druhan.

La ministre sera accompagnée par Andy Fillmore, député d'Halifax et Lena Metlege Diab députée d'Halifax -Ouest.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le vendredi 16 février 2024 Heure : 10 h 30 (heure de l'Atlantique) Lieu : Needham Early Learning Centre 3372, avenue Devonshire Halifax (Nouvelle-Écosse)

Pour vous inscrire, écrivez à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 9 h 30 (heure de l'Atlantique) le vendredi 16 février 2024. Veuillez préciser si vous assisterez à l'événement en personne ou virtuellement. Des renseignements complémentaires seront fournis aux personnes inscrites.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]